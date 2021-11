Bill Gates e le citazioni mal riportate

Ci avete segnalato un articolo apparso su Money, articolo pubblicato il 18 novembre 2021, che titola:

Gates boccia i vaccini, evoca germ games e chiede miliardi. E in Usa spunta il vaiolo

L’articolo è suddiviso in due parti, la prima parla d’altro riportando dati della quarta ondata, con toni a mio avviso più adatti a un blog che a una testata giornalistica registrata e parte di uno dei gruppi editoriali più importanti d’Italia (gruppo di cui un dirigente sappiamo già avere il dentino avvelenato contro di noi, vista la sua diffida dello scorso 11 marzo 2021 in difesa di altra testata del gruppo).

Si parte con questa frase:

Quanto segue è frutto di fonti ufficiali e riscontrabili: nessuna teoria cospirativa, nessun coacervo di tesi rettiliane, nessuna postura o inclinazione no-vax. Occorre però essere chiari non solo nel prendere le distanze da pericolose derive anti-scientifiche, bensì anche dall’accettazione acritica di una narrazione sanitaria che – alla prova dei fatti – sta mostrando tutti i suoi limiti.

Curioso, ma dopo una frase del genere mi aspetto ogni possibile bias da parte dell’autore. Comunque la prima parte dell’articolo ho deciso di tralasciarla per passare a quella a cui fa riferimento il titolo, quella che riporta appunto la bocciatura da parte di Bill Gates sui vaccini.

L’intervista tra Jeremy Hunt e Bill Gates è su YouTube, chiunque la può visionare, ma fatico a capire perché un giornalista debba riprendere un articolo che non è la fonte della notizia e debba invece riprendere un’altra fonte che ne parla e citare da quella. Ma vabbè, oggi il giornalismo cerca sempre nuove scorciatoie. Comunque l’intervista a Gates è questa:

Dura una mezz’ora circa, la parte ripresa dal Guardian è solo l’ultima, dal minuto 27. Curioso che nei rimanenti 27 minuti, prima di arrivare alla “stroncatura” a cui fa riferimento Money, Gates parli sempre bene dei vaccini, non solo di quelli anti Covid, ma dei vaccini in generale. Ed è interessante sentire come lo stesso Gates sia conscio del problema dell’esitanza vaccinale causata dalla diffusione di disinformazione, cito dal video:

During the pandemic we saw a lot of false information, you know, that probably led to some of the mass hesitancy and vaccine hesitancy, you know. So that’s unfortunate and the digital realm there’s always been you know crazy theories and conspiracy theories…

Al minuto 27 e rotti arriva questa frase:

…You know we didn’t have vaccines that block transmission. We got vaccines to help you with your health but they only slightly reduce the transmissions we need a new a new way of doing the vaccines

Riporta Money:

…cosa ha detto Bill Gates parlando dei vaccini? Come sapete, noi non abbiamo sieri che bloccano la trasmissione. Abbiamo vaccini che ti aiutano con la tua salute ma che riducono solo in maniera minima la contagiosità… Per questo abbiamo bisogno di una nuova metodologia per fare i vaccini. Di fatto, una stroncatura.

Allora, la prima cosa che vorrei evidenziare è che Bill Gates non ha affatto usato il termine siero, ma solo e sempre il termine vaccino. Virgolettare, se non si riportano esattamente i termini usati, è un errore giornalistico grave a mio avviso (ma io sono solo un blogger in pigiama, che doveva pensarci prima di mettersi a criticare veri giornalisti muniti di tesserino). In tutti i trenta minuti del suo discorso non viene mai usata la parola serum, siero, solo i “boh vax” la usano, per inquinare le acque.

Quelli che stiamo usando sono a tutti gli effetti vaccini, chiamarli sieri è un errore.

Money non si limita a dire questo:

Certo, il vaccino evita di contrarre il virus in maniera talmente grave da obbligare al ricovero o addirittura al ricorso alla terapia intensiva. Certamente, è fattore fondamentale contro il rischio di morte. Ma non è affatto uno scudo rispetto alla trasmissibilità. Tradotto, non immunizza. Non lo dice un portuale di Trieste in sciopero, bensì l’avanguardista della messa in guardia globale sulla tematica legata ai virus.

La frase sul portuale di Trieste avrebbe senso se fino a ieri OMS, FDA, CDC, EMA, AIFA e ISS avessero sostenuto cose diverse, ma è da febbraio che tutti (eccetto certi giornalisti) hanno chiaro la non immunizzazione dei vaccini anti COVID. Qui su BUTAC ce ne siamo occupati più volte. Quindi non capiamo cosa ci sarebbe di sorprendente in quanto riportato da Bill Gates. Che non sta affatto stroncando i vaccini ma solo spiegando che per la prossima pandemia quanto abbiamo fatto finora non basta, che servono imponenti investimenti in ricerca e sviluppo, che serve una migliore gestione delle risorse, che servono tante cose a cui lui già da anni sta lavorando.

Sia chiaro, dopo questo Money riporta correttamente la questione “germ games”, anche se nemmeno questa è una novità. Sono anni che si fanno questo tipo di esercitazioni, e anzi, a inizio pandemia alcuni complottari della prima ora sostenevano che le esercitazioni fossero in realtà prove generale della pandemia che ora stiamo vivendo. Ovvero che fossero fatte apposta non per aiutarci a contrastare eventi pandemici, ma per insegnare ai Potery Forty cosa fare per essere credibili nella messa in scena.

Non credo di dover aggiungere altro, anche perché nella conclusione l’articolo di Money, pur con qualche altra frase ambigua, riporta solo che sarebbe il caso comprare titoli delle Big Pharma, che è probabile saranno protagonisti dei prossimi sbalzi di mercato.

