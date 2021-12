Boris Johnson e la siringa del vaccino

No, quest’articolo non è un intervention per Boris Johnson tossicodipendente, ma pochissime righe di testo per sbufalare l’ennesima sciocchezza che viene fatta circolare sul web italiano.

Ci avete segnalato queste due immagini in sequenza:

Le due immagini arrivano da una chat WhatsApp. Nell’immagine superiore vediamo Boris Johnson che si sta facendo fare una puntura (immaginiamo di vaccino), in quella successiva si vede il dettaglio della siringa, e il commento sostiene che si tratti di:

Richiamo con cappuccio per Boris

Ovvero una siringa chiusa dal cappuccio, e che quindi BoJo non si sia fatto inoculare alcunché. Chi ha scritto il post è evidentemente pigro e non ha voluto nemmeno fare il tentativo di verificare come possano essere fatte le siringhe. Sarebbe bastato cercare “siringa” su Google Immagini per trovare, tra le altre, queste immagini che seguono:

Che mostrano siringhe con quella parte in plastica blu, che non è affatto parte del cappuccio come si voleva dare a intendere bensì la base estraibile dell’ago. E si trovano anche immagini come questa:

Che mostrano come sarebbe quella stessa siringa se avesse il cappuccio.

Purtroppo la disinformazione seriale dilaga.

Non credo di dover aggiungere altro.

