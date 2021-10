Il brevetto Pfizer e i complottisti di DataBase Italia

Ci avete segnalato l’ennesimo articolo su DataBase Italia, sito nato prima per condividere la fuffa legata a QAnon e ora sfruttato dai sovranisti estremisti per diffondere tutte le loro sciocchezze su pandemia, dittatura sanitaria ecc.

Davide Donateo firma l’articolo che titola:

Esclusivo: Brevetto Pfizer approvato per il monitoraggio dei vaccinati in tutto il mondo

L’articolo, di pochissime righe, riprende gli allarmi provenienti da oltreoceano che vedrebbero Pfizer come titolare di un brevetto che sarebbe:

il primissimo brevetto che compare in un elenco di oltre 18500 allo scopo di tracciare i contatti a distanza di tutti gli esseri umani vaccinati in tutto il mondo che saranno o sono ora connessi all’ “Internet delle cose” da un collegamento quantistico di frequenze pulsanti a microonde di 2,4 GHz (5G) o superiori da torri cellulari e satelliti.

La cosa che fa sorridere di più è che, senza che venga evidenziato in alcuna maniera, subito dopo smentiscono un precedente articolo:

Per un errore e per troppa fretta nella pubblicazione abbiamo saltato un check importante, quello della verifica e ce ne scusiamo. In effetti non si parla di Grafene (Come inserito nel titolo precedentemente).

Giusto per completezza abbiamo recuperato la cache dell’articolo di Donateo:

Esclusivo | Brevetto Pfizer approvato per il monitoraggio dei vaccinati in tutto il mondo tramite microonde e grafene

Non solo nelle trenta pagine del brevetto non si parla mai di grafene, ma nemmeno di microonde. Donateo ha chiaramente scopiazzato da qualche complottaro americano senza fare lo sforzo di verificare alcunché, e questo la dice lunga sull’affidabilità degli articoli che compaiono su questo sito. L’unica cosa che ci rincuora è che DataBase Italia dall’anno scorso a oggi, dopo un momento in cui era molto visitato, sta crollando in maniera verticale nelle visite, o perlomeno questo è quello che mostra Alexa Traffic Rank.

La prima cosa da dire è che sì, è vero che il 31 agosto è stato approvato questo brevetto, ma dietro allo stesso c’è la società Ehrlich & Fenster, non Pfizer. Non solo, ma Gal Ehrlich e Maier Fenster sono anche i due inventori di quanto si sta brevettando. Pfizer nel testo del brevetto è citata una sola volta, a pagina 30, nell’elenco dei produttori di vaccini. È vero, il brevetto riguarda uno strumento per monitorare in maniera anonima i pazienti che hanno ricevuto dei trattamenti per contrastare un’infezione (e viene chiaramente fatto riferimento alla Covid-19). Ma non si tratta del brevetto di uno strumento da inoculare, basta leggere il testo con attenzione – cosa che è evidente gli amici di DataBase Italia non hanno mai fatto – per rendersi conto che si parla di una periferica elettronica da portarsi appresso. Non un nanochip nascosto sotto pelle. Tutte cose cavalcate dai vari complottari che su queste brevetto hanno ricamato storie assurde giusto per continuare a spaventare i loro follower, perché un follower spaventato è sempre più propenso a leggere articoli poco affidabili e magari a donare due soldini per continuare a leggerli.

Concludendo, l’ultima cosa che vorrei segnalare è che spesso chi legge siti come quello arriva su BUTAC lamentandosi del fatto che abbiamo un pop up pubblicitario. Verissimo, ma non costringiamo la gente a sospendere AdBlock per leggere i nostri articoli, DataBase Italia sì, e questo la dice lunga su quanto siano interessati a raccogliere soldi. Al tempo stesso i nostri articoli, dopo la chiusura, mostrano un invito a donare qualcosa a BUTAC, due righe, non evidenziate in alcuna maniera, messe lì principalmente perché nel corso del tempo sono stati tanti i lettori che ci hanno chiesto come poter supportare l’attività che facciamo. DataBase Italia ha un form molto chiaro, con titolo in grassetto dedicato apposta alle donazioni. Sanno benissimo che chi si sente vittima di una dittatura sanitaria è più propenso a donare rispetto a chi viene a leggere corretta informazione qui da noi, sono pure probabilmente invidiosi del loro amico ricco Claudio vittimista Messora.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

