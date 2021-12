Il foglietto illustrativo di Comirnaty

Ci avete segnalato che starebbe circolando un’immagine ricavata dal testo del foglietto illustrativo di Comirnaty, il vaccino anti COVID-19 prodotto da Pfizer/Biontech.

Immagine che riporta evidenziata da una freccia la frase:

Bambini

Comirnaty non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 12 anni

È vero: questa frase è presente sul foglio illustrativo del vaccino da 30 microgrammi da quando lo stesso è stato autorizzato e approvato. Non erano stati fatti studi di alcun genere sui bambini sotto ai 12 anni, ed era quindi necessario specificarlo. Da allora è passato un anno, e le cose come sapete sono cambiate. La pandemia, anche grazie alle persone che realizzano queste immagini da far circolare per spaventare i loro follower, non è terminata. E siamo ancora qui, a combattere con questo virus che nel frattempo ha ucciso qualche milione di persone.

Ma basta andare sul sito farmaci.agenziafarmaco.gov.it per scoprire documenti aggiornati sul vaccino Comirnaty, nuovi documenti che dicono altre cose, scritte dopo che il vaccino è stato testato anche sui bambini tra i 5 e gli 11 anni:

È disponibile una formulazione pediatrica per i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni (cioè da 5 a meno di 12 anni di età). Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto per Comirnaty 10 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile.

Avete capito tutto? La dose da 30 non è raccomandata ai bambini dai 5 ai 12 anni, ma da qualche mese, a seguito degli studi fatti, si è dosato meglio il vaccino, riducendone la dose appositamente per i bambini in età pediatrica.

Ci vuole poco a verificare la cosa, onestamente chi fa girare l’immagine allarmistica meriterebbe che le forze dell’ordine lo identificassero e sanzionassero per l’allarmismo che sta diffondendo.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.