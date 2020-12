Byoblu e gli esperti di vaccini…

Non passa settimana senza che ci arrivi una segnalazione che riguarda un contenuto generato da ByoBlu, e la cosa sta diventando preoccupante, perché è pieno di gente che segue ByoBlu come se fosse un canale di informazione assolutamente affidabile. Stavolta ci avete mandato un link a questo video su FB, di cui vi mostro volentieri una diapositiva:

Nel video si vede e si sente tal Sucharit Bhakdi, che viene presentato come microbiologo esperto di vaccini che ha lavorato per alcune multinazionali tedesche e che ci espone il suo pensiero sul vaccino contro COVID-19 (nemmeno a dirlo è un giudizio estremamente negativo). Il signore è davvero un microbiologo, ma è da tempo che è il portabandiera dei no-mask tedeschi. Non spiegarlo da subito è disinformare. Ovvio che chi è negazionista parli male dei vaccini contro Covid-19. Non ci vuole un genio per capirlo. Il servizio che ByoBlu prende da un canale tedesco (non è chiaro se paghino i diritti di condivisione o abbiano il permesso di farlo) viene da una piattaforma che si chiama ServusTv, che ogni domenica fa una trasmissione che si chiama Covid Quartett in cui viene dato spazio a quattro soggetti che parlano della pandemia in corso. La trasmissione ha fatto la fine di altre omologhe in Italia, ovvero è stata presa in mano da svariati sostenitori di teorie del complotto. Anche grazie al suo presentatore (che è anche il direttore della rete dal 2016) che altro non è che un negazionista che detesta Angela Merkel e invita regolarmente la gente a non indossare la mascherina. Da quando è lui al comando del canale, lo stesso è stato accusato di essere diventato un megafono per idee populiste di destra da cui il direttore ben si guarda dal prendere le distanze. E pensare che Messora e ByoBlu una volta sembravano quanto di più lontano dagli “alternativi” di destra, osannati dai grillini che si sentivano spiriti liberi più vicini alla sinistra.

Non voglio dilungarmi, ByoBlu ci regala perle di Bhakdi, io vi voglio raccontare che lo stesso soggetto quest’anno è candidato al Das Goldene Brett vorm Kopf, un premio (in negativo) per la peggior pseudoscienza in circolazione. Quindi, scienziati tedeschi l’hanno candidato a un premio del genere e da noi l’equipe di Messora ce lo presenta come un luminare. Voi lo capite che abbiamo un problema decisamente serio?

Der Standard, testata in tedesco con sede a Vienna, ha dedicato un lungo articolo alla puntata che ha visto Bhakdi come ospite, spiegando perché questa sia la peggior televisione possibile, specie durante una pandemia come quella attuale. Ma è chiaro che dietro trasmissioni come queste ci sono soggetti che hanno la necessità che tutto sia minimizzato. Il perché dovrebbero raccontarcelo i giornalisti investigativi, quelli che invece oggi preferiscono occuparsi d’altro, magari attaccare l’Oms oppure pensare al glifosato, mentre studiare in maniera veramente seria come si muova la cattiva informazione è lasciato a chi ha scarsi mezzi e nemmeno un tesserino da giornalista in tasca. Non che questo sia un problema, ma ci piacerebbe vedere i giornaloni seri mettersi finalmente dietro a soggetti come quelli che noi trattiamo da anni (e mai con i guanti di velluto).

Non credo di poter aggiungere altro.

