L’acido trans-vaccenico, la carne rossa e il dottor Frajese

Ci avete segnalato un video pubblicato su Radio Radio il giorno di Natale, quando tutti gli altri sono impegnati a mangiare, stare con la famiglia e scambiarsi regali. Video e articolo dal titolo:

Non vi sto a citare quanto detto nel video visto che viene riassunto subito sotto con queste parole:

I grassetti sono di Radio Radio, ma a io vorrei concentrarmi su questa frase riportata nel testo:

Si tratta di una bugia, grossa, che meriterebbe ben più che un mio piccolo articolo. Lo studio non si concentra sulla carne rossa, ma come da titolo:

Quindi si sta parlando di acido trans-vaccenico (TVA), che troviamo sia nella carne che nei prodotti lattiero-caseari. Lo studio analizza le potenzialità di questo acido di migliorare appunto la capacità delle cellule T CD8 + di infiltrarsi nei tumori e uccidere le cellule cancerose. Ma nello studio viene chiaramente indicato che i risultati non riguardano la carne rossa, ma solo gli effetti del TVA. Basta infatti leggere lo studio a cui fanno riferimento per trovare questa frase:

Lo studio non nega affatto che la carne rossa sia associata al rischio di tumori. E difatti subito dopo spiega che:

Quindi, per essere più chiari, lo studio che dovrebbe “ribaltare completamente” la tesi dell’OMS in realtà conferma che un consumo elevato di carne rossa porti a un rischio maggiore di formazione tumori. Spiegano gli autori dello studio sul sito dell’American Association for the Advancement of Science:

There is a growing body of evidence about the detrimental health effects of consuming too much red meat and dairy, so this study shouldn’t be taken as an excuse to eat more cheeseburgers and pizza; rather, it indicates that nutrient supplements such as TVA could be used to promote T cell activity. Chen thinks there may be other nutrients that can do the same.