AlmaPhysio, vaccini e rischio tumori (e due)

Non ne veniamo fuori, AlmaPhysio non molla l’osso e pur non avendo alcuna qualifica per parlare di medicina ha appena pubblicato un nuovo video dal titolo (sempre notare la scelta delle parole da scrivere in maiuscolo):

i VACCINI aumentano il rischio di TUMORI: i dati del Giappone

Tutto il video si basa su un singolo studio, pubblicato ad aprile 2024 su Cureus, rivista scientifica salita alla ribalta delle cronache quest’anno per aver ritirato in una botta sola più di cinquanta studi pubblicati in precedenza. Ci hanno messo circa due anni per rendersi conto che tali articoli erano di dubbia provenienza. Su Retraction Watch spiegano la questione in maniera più completa. Cureus ha un processo di peer review molto veloce, e questo può portare ad analisi non particolarmente approfondite di quanto viene pubblicato. Ma questo non significa che siano una testata predatoria, come altre che abbiamo visto in passato.

Pertanto siamo andati ad analizzare lo studio in questione, e abbiamo rilevato che è vero: lo studio suggerisce un possibile aumento della mortalità per cancro dopo la terza dose del vaccino mRNA in Giappone, ma si basa unicamente su un’analisi statistica dei tassi di mortalità aggiustati per età. Questa ipotesi però, come specificato nelle conclusioni dello studio stesso, richiede ulteriori conferme attraverso studi più approfonditi e peer-reviewed. Ovvero: sono gli autori stessi a dichiarare che questo studio non è definitivo e servono altre ricerche per capire meglio i fatti. Nel farlo bisognerà tenere in considerazione anche altri fattori come, ad esempio, il fatto che durante la pandemia l’accesso alle cure mediche sia stato più limitato del normale, e che questo possa aver influenzato i risultati.

Perché un fisioterapista deve invece realizzare un video allarmistico che raggiunge centinaia di migliaia di spettatori, senza spiegare le cose nella maniera corretta?

Che senso ha realizzare un video su un singolo studio che presenta unicamente un’ipotesi e non dei fatti conclamati? Gianluca Italiano ha trovato un filone che rende bene in termini di visualizzazioni grazie al costante clickbait nei titoli e alle copertine dei suoi video realizzate ad hoc. Questo però non è fare informazione sanitaria, bensì diffondere allarmismo senza dati seri a sostegno dello stesso.

Sia chiaro, informare su possibili effetti avversi è sempre importante, come è corretto restare vigili, ma nel farlo occorre un’imparzialità che purtroppo a Italiano manca.

Ad oggi in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione il video ha raggiunto oltre 70mila spettatori, quanti ne avrà totalizzati mentre voi state leggendo quest’articolo?

La cosa che da più fastidio è che esistono molti studi che hanno cercato di approfondire l’eventuale correlazione tra tumori e vaccini, basandosi su miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo e non su un’analisi statistica in una singola area geografica, studi recentissimi e articoli di fact-checking in merito, ma Italiano nei suoi video di questo non fa mai menzione.

Su FactCheck.org c’è un articolo del 3 maggio 2024 che s’intitola:

Still No Evidence COVID-19 Vaccination Increases Cancer Risk, Despite Posts

Che, con svariate fonti a supporto, dimostra come ad oggi non vi siano prove di quanto sostenuto nel video di AlmaPhysio, o meglio negli studi che ipotizzano che vi possa essere un legame tra aumento tumori e vaccini.

Perché questi fact check vengono ignorati?

A chi giova questa costante disinformazione?

Nel frattempo un altro video di AlmaPhysio che avevamo trattato pochi giorni fa è stato rimosso dal suo canale, senza spiegazione alcuna.

Io non credo di dover aggiungere altro.

