USA: negli Usa in questo momento il noto ente Children’s Health Defence ha mosso denuncia (il processo dovrebbe partire a gennaio) contro il Dr. Fauci, soprannominato Dr. Jackil (sic) e Mr.Hide, per abuso su minori. Nella fattispecie: Fauci avrebbe avuto in custodia da famiglie affidatarie (come si legge nel dispaccio) da 7 Stati americani, diversi bambini sui quali sperimentare i ‘vaccini’ antinCovid. I bambini negli ospedali hanno avuto diverse debilitazioni. Sono stati poi successivamente tutti trasferiti in uno dei centri di sperimentazione che Fauci supervisionava. La Children’s Health Defence, dalle prove che possiede, spiega come questi poveri bambini siano stati torturati coi farmaci nella sperimentazione e 85 di questi siano deceduti.

Il post parte citando il Children’s Health Defence, associazione che viene definita “nota”. Ed è vero, è nota, come il cattivo in un fumetto. È nota in quanto è la più famosa associazione antivaccinista americana. Definita la maggior fonte di disinformazione sui vaccini, fondata da Robert F. Kennedy Jr. nel 2016, inizialmente col nome di World Mercury Project.

Da allora disinformano sui vaccini al punto da essere diventati una delle principali cause della “vaccine hesitancy” negli Stati Uniti. Ottima fonte da cui prendere notizie sui vaccini, non trovate?

Ma a noi interessa la notizia in sé, siamo fact-checker, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare sui canali informativi dell’associazione. Purtroppo chiedono 10 dollari per poter leggere le notizie riguardo al progetto sulla Vaccine Safety. Nelle pagine di news non c’è traccia della storia di Fauci e degli esperimenti sui bambini di sette Stati americani.

Come non c’è traccia sulle pagine social della Children’s Health Defence di questa fantomatica denuncia, e degli 85 bambini deceduti. Oltretutto gli studi e le analisi fatti finora asseriscono che i vantaggi del vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni siano immensamente maggiori dei possibili rischi. Non lo dice BUTAC, ma Scientific American.

L’unica fonte che esiste su questa storia chi è? Lo stesso Robert Kennedy, che ha raccontato tutta questa storia nel suo libro:

The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health

Uscito guarda caso a novembre 2021, perché quando si è cialtroni non c’è momento migliore per monetizzare sulle paure della gente. Guarda caso di libri simili al suo in libreria è pieno.

La vicenda (di cui solo Kennedy stesso avrebbe le prove) in Italia è stata fatta circolare dai disinformatori seriali di Renovatio21. Soggetti che tentano di evitare di metterci la faccia e nel loro Chi siamo si limitano a riportare solo:

Il gruppo Renovatio 21, dice la tagline di questo sito, «lotta per la Vita e per la Civiltà». Renovatio 21 difende la Vita come miracolo irripetibile e divino, e difende la Civiltà come culla terrestre della Vita. Tale è oggi l’abisso apertosi sotto l’umanità, che non crediamo sia più solo necessario «difendere»: per la Vita, e per la Civiltà è necessario passare all’attacco. Vita nascente, fine-vita, fecondazione artificiale, sovversione morale, vaccinazioni e psicofarmaceutica di massa: la Cultura della Morte dilaga in ogni dove. La Necrocultura perverte il puro, uccide l’innocente, stermina l’uomo e i suoi figli. Ciò sta accadendo in questo stesso momento. Ci siamo dati la missione, stupida quanto inevitabile, di divenirne l’argine – e un giorno, gettate le basi, rovesciare per sempre lo stato delle cose. Perciò Renovatio 21 si pone come obiettivo necessario la ricostruzione della mente cattolica, e la promozione di una società di ideali cristiani: perché riteniamo che, giunti nell’ora della tenebra, solo il Primato dell’Essere possa salvare la Civiltà. Per il futuro della vita umana, per la Rinnovazione del XXI secolo.

Ma scoprire chi si cela dietro al sito non è così complesso. Il titolare del trattamento dati di Renovatio21, obbligatorio grazie alle regole imposte dal GDPR dell’Unione Europea, è l’autore di libri come:

Non lo nominerò perché tanto il nome non vi direbbe nulla, basta che seguiate i link qui sopra ad Amazon per scoprirne il nome.

Dare ascolto a soggetti che sono anni che disinformano consciamente sui vaccini, invece che alla comunità scientifica, è pericoloso. Ma durante questa pandemia sono tanti coloro che hanno sfruttato l’emergenza per ritagliarsi un posticino al sole.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

