Chip nei vaccini contro Covid-19 & satira

Ho bisogno di una pausa dalle cose serie, e una segnalazione che ci è arrivata su Telegram è l’occasione perfetta per rilassarmi qualche minuto.

La segnalazione riguarda un articolo in inglese che titola:

Pfizer Announces COVID-19 Vaccine Upgrade, Now Includes Microsoft Chip For Reduced Symptoms

Abbiamo già visto nei mesi scorsi complottisti preoccupati per eventuali vaccini col chip, questo fa molto, ma molto di più…

Come si può leggere nel testo dell’articolo:

Pfizer ha appena rilasciato una nuova dichiarazione per gli investitori affermando di aver firmato un accordo con Microsoft per integrare il chip del processore Pluton per ridurre i sintomi associati al vaccino. Nel comunicato si afferma che i destinatari del nuovo vaccino si aspettano una riduzione dell’affaticamento, una riduzione del dolore, una maggiore consapevolezza ecc.

E ancora:

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato: “Questa è una grande rivoluzione nella medicina, con l’aggiunta del potente chip Pluton di Microsoft, renderà più facile che mai il tracciamento dei dati dei destinatari del vaccino. Possiamo utilizzare questo chip per regolare la temperatura corporea, ridurre le possibilità di contrazione del COVID-19 e aumentare le probabilità che uno scelga i nostri prodotti rispetto ad Apple “. Si dice che Apple abbia intenzione di firmare un accordo simile con Moderna , ma nulla è ancora confermato. Le azioni Microsoft ($ MSFT) sono scese del 2% e le azioni Pfizer ($ PFE) sono aumentate dell’1,3% nel trading After Hours.

Ho riso, mamma quanto ho riso. Spero vivamente che a nessuno venga in mente di prendere per buona questa notizia satirica. La fonte infatti è The Stonk Market, e basterebbe farsi un giro sulle sue pagine per accorgersi della vena ironica che permea ovunque.

Un po’ degli ultimi titoli:

Non so voi, ma io ho bisogno di sorridere un po’…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

