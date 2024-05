CitizenGO e il trattato pandemico

Quattro chiacchiere sulle petizioni online che non hanno alcuna utilità pratica se non quella di seminare disinformazione e sfiducia

Più di un lettore ci ha segnalato una “petizione” che negli ultimi giorni ha raggiunto l’astronomico risultato di quasi 2milioni e 400mila firmatari. La petizione, su CitizenGo, ha questo lungo titolo d’invito:

L’ultima possibilità per fermare il Trattato Pandemico dell’ONU: la petizione da 3 milioni di firme

BUTAC si è già occupata di “trattato pandemico”, pertanto pensiamo di fare cosa utile nel chiarire ulteriormente anche quest’ultima questione. Il testo della petizione è molto lungo, ve ne riportiamo solo alcune parti:

i globalisti delle Nazioni Unite sono o sul punto di prendere il controllo (decidendo come devi vivere, dove puoi o non puoi andare e quali decisioni mediche devi prendere per i tuoi figli) o sul punto di essere sconfitti. La tua azione oggi può fare la differenza.

I piani dei globalisti sono radicali, totalitari e sbagliati, ma loro contano sul tuo silenzio per realizzarli!

Tra soli cinque giorni, gli Stati membri dell’Assemblea Mondiale della Sanità esprimeranno il loro voto sul Trattato Pandemico dell’ONU, una decisione di estrema importanza che rimodellerà radicalmente il nostro futuro.

La data fatidica del 27 maggio (il giorno in cui si riunirà l’Assemblea Mondiale della Sanità) si avvicina e noi abbiamo bisogno di raggiungere 3 milioni di firme per dimostrare il nostro fragoroso dissenso globale.

Il 27 maggio, per noi di BUTAC che stiamo scrivendo quest’articolo, è domani, non abbiamo idea se saranno riusciti a raggiungere i tre milioni di firmatari, magari sì, magari no, ma non è importante, ai fini legali quelle “firme” valgono zero virgola zero, e altrettanto valgono le petizioni come quella di CitizenGO, ma fanno molta scena. [AGGIORNAMENTO DEL 27 MAGGIO: i tre milioni di firme non sono stati raggiunti, ma l’obiettivo è stato spostato addirittura a cinque, sebbene nel titolo rimanga ancora “la petizione da 3 milioni di firme”:]

Cos’è il “trattato pandemico”?

Il trattato pandemico, attualmente in fase di negoziazione, è un’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per migliorare la cooperazione internazionale nella gestione delle pandemie. La pandemia di COVID-19, ce ne saremo accorti tutti, ha evidenziato la necessità di risposte coordinate e tempestive per contenere la diffusione delle malattie a livello globale. E siccome come c’è stata una pandemia è praticamente inevitabile che ce ne saranno altre, l’obiettivo del trattato è quello di:

Potenziare la preparazione e la risposta globale alle pandemie

Promuovere la condivisione delle informazioni e delle risorse tra i Paesi

Garantire una distribuzione equa dei vaccini e dei farmaci essenziali.

Il trattato non nasce per instaurare alcun tipo di controllo totalitario o limitare le libertà individuali. Le preoccupazioni sollevate da CitizenGO sono basate su interpretazioni esagerate e teorie complottiste, spesso diffuse per generare allarme e sfiducia nelle istituzioni. Come abbiamo spiegato più e più volte i Paesi che aderiscono mantengono la loro sovranità anche in caso di emergenza sanitaria, l’OMS o l’ONU non avranno alcun potere decisionale.

Ma ovviamente dare queste informazioni o spiegare le cose nella maniera corretta non fa gioco a chi gestisce piattaforme come CitizenGO e ha bisogno che il proprio pubblico viva in questo stato costante di disinformazione.

CitizenGO: Chi sono?

CitizenGO è una piattaforma per petizioni online fondata nel 2013 con l’obiettivo di promuovere valori conservatori su temi come il diritto alla vita, la famiglia tradizionale e la libertà religiosa. La piattaforma ha sede in Spagna ed è stata collegata a varie organizzazioni di estrema destra e movimenti conservatori internazionali. È nota per le sue campagne contro l’aborto, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l’educazione sessuale nelle scuole.

CitizenGO è una piattaforma per petizioni legata al populismo e all’estremismo di destra, non un posto dove lascerei volentieri i miei dati per firmare una petizione.

Tra i principali disinformatori europei sul trattato pandemico chi abbiamo? Nigel Farage, populista che ha portato il Regno Unito a uscire dall’UE con la sua Brexit con affermazioni che per sua stessa ammissione erano sbagliate, dobbiamo davvero dare ascolto a questa gente senza farci scudo di, come minimo, una buona dose di spirito critico?

Concludendo

Come ripetiamo da tempo è importante imparare a informarsi da fonti affidabili e oggettive prima di farsi prendere dalla fretta e partecipare a petizioni e raccolte firme, che potrebbero basarsi su interpretazioni errate dei fatti – a volte in buonafede, a volte, come nel caso specifico, in malafede.

