Il cloud seeding e l’ignoranza

C’è un video che viene fatto circolare sui social, probabilmente lanciato inizialmente da alcuni dei manipolatori seriali di fatti, che mostra un aereo con una livrea che riporta un nome particolare, il video è questo:

Nel video si vede un Cessna che sulla livrea riporta la scritta Weather Modification International, ovvero state guardando un aereo che, nei Paesi in cui ci si prova, fa cloud seeding. Una pratica nota, che esiste da decenni, e di cui su BUTAC abbiamo parlato più volte. Il video viene condiviso con commenti del genere:

Bastardi e maledetti assassini criminali figli di puttana Per quelli che … noi siamo complottisti. Ma tanto non cambia assolutamente nulla. Talmente siete idioti che riuscireste a giustificarli anche se vi mettessero di fronte ad un plotone d esecuzione dicendo “no dai, tanto ci sparano a salve”. Buongiorno Poi FB dice che non è vero e ti blocca il link c’è gentaglia che neanche se le porti a volare e spargere merda assieme a questi criminali potrà crederci e cercherà come fa da sempre di giustificarli che se lo fanno è solamente per il nostro bene Ecco i responsabili dei cambiamenti climatici pronti per scaricare un po di immondizia nell’atmosfera.

E così via, tra chi augura la peggior morte al pilota a chi la augura ai titolari, tutti accomunati da una precisa convinzione: questi sono gli aerei che lasciano le scie nei nostri cieli. Convinzione che, anche grazie a servizi TG del menga, riesce a sfondare anche in chi magari prima non ci credeva.

E faceva bene a non crederci, perché quest’azienda (che esiste veramente) non è la responsabile delle scie di condensa sopra le nostre teste, che sono appunto normalissime scie di condensa, ma si occupa di inseminazione delle nuvole nei Paesi in cui questo è possibile e permesso dalla Legge.

In Italia no, perché in Italia non si effettua il cloud seeding, non lo si è mai fatto, e così in buona parte d’Europa. Lo si evince anche dalla bandierine sulla fusoliera, che da noi non passano manco per errore:

Ma purtroppo chi diffonde questi video gioca sull’ignoranza della gente, e sfrutta le loro paure per diffondere populismo e sensazionalismo di bassa lega: è grazie a quello che si manipolano le intenzioni di voto, sia a livello locale che internazionale.

Spesso a seguito di articoli come quello che avete appena letto arrivano utenti a commentare sostenendo che ora che la cosa è stata dimostrata non possiamo più dire che è una bufala, dando a intendere che prima sostenessimo che la geoingegneria fosse appunto un falso. Ma si tratta di ulteriore disinformazione, perché di cloud seeding e geoingegneria su BUTAC parliamo da sempre, spiegando la differenza tra le scie di condensa degli aerei di linea e una pratica che si effettua in pochissimi Paesi del mondo, con dubbi risultati.

