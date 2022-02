La dottoressa Sudafricana e la variante Omicron

È sempre molto interessante vedere come la disinformazione vada a onde, ora è il turno dell’onda sudafricana e tutti i siti che hanno condiviso disinformazione sulla pandemia la cavalcano. Qualche esempio?

Nicola Porro sul suo blog titola:

Sul giornale fondato da Matteo Gracis:

La fonte della notizia è la stessa dottoressa, che rilascia interviste a Welt e al Daily Telegraph australiano. La prima cosa che mi incuriosisce è che il 28 novembre 2021, proprio in contemporanea con le dichiarazioni alla stampa estera da parte della dottoressa, veniva aperta una sua pagina wiki, che da quel giorno ha subito costanti modifiche.

Andando a cercare la dottoressa in questione la prima cosa che troviamo è che la stessa dottoressa il 27 novembre rilasciava un’intervista al Telegraph britannico dal titolo:

La dottoressa, come spiegava il Telegraph a novembre, ha un suo studio privato, quindi non è molto chiaro come e perché la stampa di Paesi stranieri avrebbe dovuto avvicinarla. Tutta la pantomina sul fatto che sarebbero state fatte pressioni non ha alcun senso logico. Perché non è su quanto dicono i governi mondiali che si basa la pandemia, ma su quelli che sono i dati scientifici sulle Variant of Concern (VoC).

Vediamo insieme perché la dottoressa sta disinformando. Il 26 novembre l’Organizzazione Mondiale della Sanità inseriva la variante Omicron tra le VoC, e sul sito ufficiale fin da subito spiegavano:

It is not yet clear whether infection with Omicron causes more severe disease compared to infections with other variants, including Delta. Preliminary data suggests that there are increasing rates of hospitalization in South Africa, but this may be due to increasing overall numbers of people becoming infected, rather than a result of specific infection with Omicron. There is currently no information to suggest that symptoms associated with Omicron are different from those from other variants. Initial reported infections were among university students—younger individuals who tend to have more mild disease—but understanding the level of severity of the Omicron variant will take days to several weeks.