Come tutto funziona: le scie chimiche

Ci è stato segnalato un video apparso su svariate piattaforme social, questo:

Nel video si vedono dei tubi che rilasciano fumi dalla piattaforma di carico di un aereo cargo; l’inquadratura mostra poi le persone a bordo dell’aereo sostituire uno dei tubi, e null’altro. Si tratta della pratica definita cloud seeding, che viene effettuata in alcuni Paesi, e che non ha nulla a che vedere con le fantomatiche scie chimiche, o meglio è l’unico caso in cui chi vedesse le scie sotto gli aerei potrebbe parlare di irrorazioni.

Qui potete vedere un video quasi uguale ma in migliore qualità che mostra lo stesso procedimento:

Video che appunto mostra l’inseminazione delle nuvole, pratica che esiste da decenni e che viene spiegata in totale trasparenza nei Paesi in cui viene effettuata. Vedere pagine social condividerla come fatto dalla pagina Come Tutto Funziona, che condivide video curiosi mischiati a disinformazione – e dai commenti è abbastanza evidente quali siano gli intenti – è deprimente.

Di cloud seeding e geoingegneria qui su BUTAC abbiamo parlato in abbondanza, spiegando che:

Il cloud seeding, o inseminazione delle nuvole, viene effettuato in California dagli anni Cinquanta del secolo scorso per aumentare l’approvigionamento idrico durante i periodi di siccità. Questo processo coinvolge l’uso di ioduro d’argento per indurre la formazione di cristalli di ghiaccio nelle nuvole, favorendo la pioggia o la neve. Da quando viene realizzato i suoi effetti vengono monitorati con attenzione, e in più di settant’anni di studi non esiste traccia di dimostrazione che l’inseminazione delle nuvole in California possa portare cambiamenti climatici in Europa.

E ancora:

…il cloud seeding e la geoingegneria di cui si parla non hanno nulla a che vedere con le scie degli aerei di linea, come abbiamo spiegato più e più volte. Questo non significa che la geoingegneria non esista, ma semplicemente che non sia quello che raccontano certi astuti ciarlatani, a caccia di follower sulle cui paure tirare a campare.

Repetita iuvant dicevano gli antichi, noi onestamente non è che ci crediamo più di tanto, visto quante volte abbiamo dovuto ripetere le stesse smentite.

maicolengel at butac punto it