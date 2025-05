Documenti del 2023 mai pubblicati (se non su siti complottisti) usati come fonte da programmi TV che, invece, ignorano completamente gli studi seri sul tema

Ci è stato segnalato un servizio della trasmissione Fuori dal coro, andato in onda il 28 maggio 2025. Servizio di Marianna Cané dal titolo:

Non ce la raccontano giusta: le nuove rivelazioni sui vaccini

Servizio emozionale che si apre col racconto di un’anonima intervistata che racconta di come la ginecologa l’abbia spinta a vaccinarsi quando era incinta, e che due settimane dopo aver fatto la prima dose del vaccino anti-COVID ha perso il suo bambino. Prove che quell’interruzione di gravidanza sia dovuta al vaccino? Nessuna. Possibilità di verificare questa testimonianza anonima? Nessuna neanche qui. Ma cosa importa, l’unica cosa che interessa è mettere lo spettatore nell’ordine di idee che il vaccino fosse pericoloso, che i medici lo sapessero e che abbiano comunque consigliato ai pazienti di farlo. Perfino alle donne incinte.

Poco dopo ci viene raccontato di una bimba la cui mamma ha fatto il vaccino al settimo mese di gravidanza. La bimba è nata senza l’iride, una condizione che si chiama aniridia e che dovrebbe essere genetica, ma ci viene spiegato che i genitori sono stati testati senza che siano risultati positivi al gene. Peccato che si ometta di spiegare che l’aniridia insorge anche senza causa genetica in forma sporadica, seppur più rara, senza che sia mai stato trovato alcun collegamento coi vaccini anti-COVID.

Siamo a metà del servizio: di “nuove rivelazioni” ancora non se ne è sentita una, ci si è limitati a riportare casi senza alcuna prova di collegamento col vaccino, ma raccontati con quel linguaggio emozionale che piace tanto a chi fa disinformazione.

E finalmente dopo due minuti e 43 secondi si arriva alle rivelazioni: uno “studio” che sarebbe stato pubblicato su un sito di un “network” di stampa e informazione che si chiama Daily Clout. L’avete mai sentito nominare? Noi sì, perché è un newtork gestito da Naomi Wolf, attivista americana che da oltre un decennio diffonde teorie complottiste online. Nota per le sue posizioni assolutamente antiscientifiche, ha cavalcato ogni genere di disinformazione durante la pandemia. I siti del gruppo linkati sui social al momento risultano offline (tranne quelli degli sponsor) e i contenuti risultano appoggiati principalmente su X e Rumble. È la fonte giusta per parlare di “nuove rivelazioni sui vaccini”? Evidentemente per Marianna Cané e Mario Giordano sì.

Lo “studio” pubblicato su Daily Clout risale comunque al 2023, non proprio una novità, e non è stato pubblicato da nessuna parte, se non sul sito stesso. In realtà non è uno studio, ma un rapporto basato sui dati pubblicati all’epoca nei documenti sulle reazioni avverse pubblicati da Pfizer. Nel caso specifico facevano riferimento al documento che potete leggere qui. Il documento di Pfizer – risalente alle analisi di un periodo che va da dicembre 2020 a febbraio 2021 – raccoglie segnalazioni di eventi avversi spontanei, ma come spieghiamo da anni la presenza di un evento avverso in seguito alla vaccinazione non implica necessariamente una relazione causale. Dare a intendere diversamente significa disinformare.

Una trasmissione seria a questo punto intervisterebbe un membro dell’Istituto Superiore di Sanità per fare chiarezza su quanto sostenuto, magari per approfondire i dati. La redazione di Fuori dal coro invece preferisce intervistare un biochimico, un ricercatore indipendente che espone in bella vista sul suo tavolo uno dei testi sacri della suddetta Naomi Wolf, The Pfizer papers (di cui avevamo parlato anche qui), e così facendo ci comunica in maniera incontrovertibile il suo bias.

Viene poi mostrato un altro testo che come fonte ha sempre Daily Clout, stavolta di aprile 2023, e lo stesso viene commentato col ricercatore indipendente:

Sono passati anni da quei dati, e altre analisi e approfondimenti non hanno riscontrato alcuna evidenza che colleghi il vaccino Pfizer di danni a neonati o a donne incinte.

Anzi, per voler fare i puntigliosi, a febbraio 2024 è stato pubblicato su Jama uno studio dal titolo:

Neonatal Outcomes After COVID-19 Vaccination in Pregnancy

che nelle sue conclusioni riporta:

In questo ampio studio basato sulla popolazione, la vaccinazione di donne in gravidanza con vaccini mRNA contro il COVID-19 non è stata associata a un aumento del rischio di eventi avversi neonatali nei loro bambini.

Evidentemente la redazione di Fuori dal coro ritiene che quanto pubblicato da una delle più autorevoli riviste scientifiche del mondo su un tema di fondamentale importanza come vaccini e gravidanza possa essere completamente ignorato alla luce di “rivelazioni” del 2023 di un network di “ricercatori indipendenti” e teorici del complotto. Il servizio di Fuori dal coro conclude riportando il documento promosso dal senatore repubblicano Ron Johnson che accusa le agenzie sanitarie americane di aver nascosto o ritardato volutamente le informazioni sui rischi di miocardite legati ai vaccini. Il tono del documento (che potete leggere nella sua interezza qui) è tipico di questo genere di documentazione: emozionale, drammatico, scandalistico, ma si basa su singoli episodi estrapolati dal loro contesto a cui viene data un’interpretazione personale che non coincide con le tonnellate di studi scientifici che sono stati presentati negli scorsi anni. Alla redazione però tutto questo non importa: l’unica cosa a cui erano interessati era causare dubbi e preoccupazione nel pubblico che li segue, oltre 800mila spettatori il 28 maggio, non proprio quattro gatti. Tra di loro quante donne incinte che decideranno di mettere a rischio la salute di loro stesse e dei propri figli a causa di queste narrative fuorvianti?

Fossi un medico o una casa farmaceutica mi sentirei diffamato e denuncerei Marianna Cané e Mario Giordano. Ma siamo fact-checker, ci siamo limitati a un’analisi dei fatti.

Non credo di poter aggiungere altro.

