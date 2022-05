Il commissariamento e l’OMS

Su certi canali social italiani sta facendo furore un video dove vediamo un avvocato italiano avvertire di un nuovo grave pericolo:

Il 22 maggio si voterà per dare poteri speciali all’O.M.S. che potrà di fatto “commissariare” gli Stati ed imporre tutto ciò che vuole ai cittadini. E’ un pericolo enorme ed incombente di cui non sta parlando nessuno!

Il video dura 13 minuti, viene condiviso con link YouTube e Rumble e nel giro di poco ha raggiunto le oltre 160mila visualizzazioni, con più di 1400 commenti su YouTube. Nei primi tre minuti di video ci viene raccontato di come la politica sanitaria dell’OMS, secondo questo avvocato, sia stata dettata in buona parte da quanto voluto da Bill Gates attraverso la sua fondazione privata. Siamo all’ABC del complottismo, il legale si basa su dati condivisi da soggetti che disinformano, sostiene che Bill Gates con la sua fondazione sia il maggior sostenitore privato dell’OMS e che per questo sia in grado di determinare le politiche sanitarie dell’organizzazione. Ma sono informazioni errate. Come riportavamo già nel 2020, smontando affermazioni simili riportate da Radio Radio, la Fondazione Bill e Melinda Gates è un finanziatore dell’OMS nella misura del 9,4%.

Ma non è questo il fulcro del video in esame:

LuxAlibi: La spada di Damocle di cui accennavamo prima, cioè questo programmatore che fra l’altro neanche di virus informatici era molto bravo a occuparsi, ma che ora gioca con la salute di tutto il mondo, che cosa sta preparando? Cioè qual è il rischio veramente grande che stiamo per correre, avvocato? Avv. Fusillo: il rischio è presto detto, tutti i Paesi che aderiscono al trattato istitutivo dell’OMS, che come dicevo sono quasi tutti i Paesi del mondo, stanno, proprio in questi giorni, negoziando una modifica del trattato dell’OMS che sostanzialmente promuove, alza di livello, l’OMS e attribuisce all’ OMS dei poteri specifici di intervento sulla sanità pubblica anche dei singoli Paesi.

La prima cosa da ribadire è che in questa questione Bill Gates non ha voce in capitolo, citarlo serve solo a stuzzicare i complottisti più radicali che seguono canali come quello dove è stato pubblicato il video in questione. L’iniziativa di cui stanno parlando è stata chiamata The World Together, ed è stata lanciata a dicembre 2021, con l’istituzione di un organo negoziale intergovernativo per discutere di come rafforzare prevenzione, preparazione e risposta a un’eventuale prossima emergenza sanitaria globale. Non si parla affatto di “commissariamento”, nel documento iniziale in cui viene discussa l’iniziativa si spiega chiaramente che si tratta di un progetto volto ad avere una miglior risposta in caso di emergenze globali come quella che stiamo ancora vivendo.

L’esempio che viene fatto riguarda i vaccini e la corsa a chi ne prenotava di più a inizio pandemia. Se invece che tot Paesi in gara a chi offriva di più alle case farmaceutiche ci fosse stato un singolo ente che rappresentasse tutti, le aziende farmaceutiche sarebbero state costrette ad avere un prezzo calmierato e non sarebbe successo che alcuni Paesi comprassero molte più dosi del necessario e altri molte meno. A questo potrà servire, se verrà approvata, la modifica al trattato su cui si basa l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel video Matteo Bordini, titolare del canale LuxAlibi, dice:

…quindi praticamente se io sono Bill Gates e io posso decidere che c’è una pandemia perché poi se c’è una pandemia o meno lo dice l’OMS, a questo punto posso commissariare di fatto gli Stati e prendere io i provvedimenti, decidere che vi dovete mettere quattro mascherine, che vi dovete chiudere in casa e far vedere il green pass per accedere al bagno. Posso farlo e non serve più uno stato di emergenza, una modifica della Costituzione, cioè diventa una specie di imperatore del mondo, basta che ci sia una sorta di pandemia…

Come vi abbiamo spiegato poco sopra questa è una sciocchezza, Gates con la sua fondazione è tra coloro che donano denari all’OMS, ma non non ha alcun potere decisionale in merito a cose simili. Come spiegato nel documento in cui viene lanciata l’iniziativa The World Together è stata istituita un’organizzazione intergovernativa – di cui appunto fanno parte rappresentanti di tutti i Paesi membri dell’OMS – che viene definita INB (da Intergovernmental Negotiating Body) che prenderà le decisioni del caso, nessun “imperatore del mondo”.

Purtroppo so bene che se siete seguaci di personaggi come l’avvocato Fusillo o Matteo Bordini probabilmente nemmeno siete arrivati a leggere fin qui, difficilmente cambierete idea, sono due anni che si sfrutta la malinformazione per spaventare, non sarà un nostro articolo a farvi superare queste paure.

Se invece siete tra i lettori abituali di BUTAC vorrei solo farvi presente che il video che fa leva sulla paura vien condiviso con queste parole:

VI CHIEDIAMO DI CONDIVIDERE QUESTO VIDEO IL PIÙ POSSIBILE: LA LORO STRATEGIA E’ PROPRIO QUELLA DI FAR PASSARE LA COSA SOTTO SILENZIO

Ecco, voi lettori di BUTAC non fate passare sotto silenzio il fatto che il video di Matteo Bordini e dell’avvocato Fusillo riporta cose inesatte raccontate in maniera sensazionalistica, proprio per spaventare e raggiungere più persone possibili, condividete il nostro articolo il più possibile. 😉

Non credo di poter aggiungere altro.

