Covid-19, Daily Mail e malinformazione

La segnalazione di oggi riguarderebbe MeteoWeb e un articolo a firma Peppe Caridi (direttore responsabile della testata), ma siccome leggendolo appare evidente che è la trasposizione in italiano di un articolo del Daily Mail ci concentreremo solo su di loro in quanto fonte (come ripetiamo spesso, non affidabile). Titola il Daily Mail:

Che tradotto:

La cosa a nostro avviso più interessante è che nell’articolo stesso del Daily Mail è presente la chiave di lettura che smentisce quanto asseriscono. Prima ci spiegano che:

Ovvero, i numeri riportati dal CDC non rappresentano lo stato dell’arte della ricerca scientifica, visto che ogni anno fanno riferimento a strutture ospedaliere diverse. Quindi non è così immediato paragonare un numero con l’altro. Poi ci dicono:

Ma se, come spiegato prima, il dato viene raccolto in ospedali pediatrici random, che cambiano di volta in volta, come è possibile avere conferma che questo sia davvero il dato più alto mai registrato? Oltretutto è sì un virus respiratorio comune, ma, come spiega la CDC:

E non è affatto vero che sia sempre benigna, sempre la CDC infatti spiega che:

Ripeto, ogni anno vengono ricoverati per RSV 58mila bambini. 700 non sono un numero così alto. Lo studio spiega le cose abbastanza bene, mostrando queste conclusioni:

Before the COVID-19 pandemic, seasonal patterns of respiratory virus circulation followed previously described trends, including annual peaks of influenza and RSV during late fall and winter months (7,8). RV/EV and RSV were the most frequently detected viruses in children in all settings; however, by setting, RSV was more commonly detected among hospitalized children than it was in ED or outpatient clinics. During the 2020–2021 season, the total proportion of seasonal respiratory viruses was lower than that during previous seasons for all except HPIV1–3 and RV/EV. These declines support previous studies, which postulated that community mitigation measures (e.g., school and child care facility closures) during the COVID-19 pandemic had contributed to decreased circulation of respiratory viruses such as influenza and RSV (10). Pandemic period enrollment did not follow seasonal trends, with a notable increase in inpatient and ED enrollments during summer months of 2021. This increase was largely associated with the return of RSV after nearly a year without community circulation.