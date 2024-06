I deep fake, la pseudomedicina e i testimonial involontari

C’è un video, realizzato con l’ausilio delle IA, che ci mostra il conduttore di Report Sigfrido Ranucci parlare di osteoartite. Il video, che potete vedere qui sotto, sembra servire a pubblicizzare un prodotto di qualche genere, anche se in realtà in tutti i video di cui parliamo oggi non viene mai menzionato il prodotto.

Il video viene condiviso sulle solite pagine social sfruttate per queste campagne fuffa. A noi l’avete segnalato sulla pagina Facebook Empresa de Automacion Industrial – Microcontrol, pagina relativa a un’azienda del Paraguay che probabilmente è stata sottratta al legittimo proprietario, come abbiamo visto in tanti altri casi.

Da maggio la pagina è stata usata per svariate campagne, tutte fatte alla stessa maniera: sfruttando video falsi realizzati con l’intelligenza artificiale. I testimonial involontari sono tantissimi, da Paolo Bonolis a Riccardo Fogli, da Al Bano (curiosamente col suo nome originale, Antonio Carrisi) a Pupo (anche lui come Enzo Ghinazzi); alcune sono in rumeno, con personaggi famosi appunto in Romania come Smiley Canateret o Maria Morgenstern, e anche Romina Power compare tra le decine di post sponsorizzati. I video hanno lievi variazioni nel testo che viene pronunciato dagli involontari testimonial, l’unica cosa che non cambia, perlomeno nei video italiani, è il riferimento al dottor Franco Berrino, soggetto per il quale non proviamo grandissima stima ma che riteniamo sia anche lui involontario protagonista, citato solo perché è un nome noto tra chi si cura con rimedi naturali e segue correnti new age.

Quella che ci ha fatto davvero arrabbiare però è questa:

Alcune delle inserzioni risultano bloccate e riportano questo appunto di Meta:

Questo contenuto è stato rimosso perché non rispettava i nostri Standard pubblicitari.

Ma sono la minoranza, e probabilmente sono stati rimossi dopo centinaia di segnalazioni, visto che anche noi abbiamo provato a segnalarne alcuni e Facebook ci ha risposto che rispettavano i loro standard.

La cosa curiosa è che in realtà, cliccando sui link, non si arriva su una pagina che vende un integratore, bensì su una pagina dal dominio partner.goldentrancepoxr.com che al momento non risulta registrata da nessuno, con contenuti che rimandano ad altri siti, come questo:

Una privacy policy copiata da un altro sito ancora, senza dati che rimandino a un responsabile, e null’altro. Probabile che quando le inserzioni erano attive al posto di questo ci fosse altro, ma non abbiamo modo di verificarlo – o può anche essere che stiano solo testando diverse pubblicità truffa per capire quali superino i controlli automatici di Facebook e quali no. Ciò che è certo è che si tratta di video fasulli realizzati grazie alle intelligenze artificiali, e che alcuni possono trarre in inganno chi non è alfabetizzato in maniera corretta su queste tematiche.

