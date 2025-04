Scoiattoli e Piccole Storie

In pochi giorni ci tornate a segnalare la pagina Facebook Piccole Storie, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa in merito a una vicenda di potestà genitoriale. Vicenda che non veniva raccontata in maniera precisa dalla pagina social, con un classico post clickbait.

Ed ecco che ci ricascano, con un altro post clickbait che racconta di natura e scoiattoli:

Quando una femmina di scoiattolo trova un cucciolo solo, gli porta del cibo e si assicura che sia davvero orfano, senza madre né padre. Dopo tre giorni di osservazione e verifica, quando è certa che non ha famiglia, lo accoglie con dolcezza, lo nutre e lo integra nella propria cucciolata, come se fosse uno dei suoi piccoli.



Il maschio, dal canto suo, esprime il suo amore offrendole i fiori più belli e le noci e le mandorle più grandi…

La coppia di scoiattoli rappresenta una famiglia esemplare, e la loro attività ha un valore prezioso per il futuro del nostro pianeta:

la metà dei semi che accumulano germoglia, dando vita a nuovi cespugli e alberi nella foresta.

C’è una delicatezza nascosta nel loro modo di vivere, una cura silenziosa che spesso l’essere umano dimentica. In loro non esistono abbandono, egoismo o interesse: si aiutano, si amano e, senza saperlo, piantano il futuro. Ogni gesto è semplice, ma profondo. Ogni attenzione, un seme di vita.

Impariamo un po’ di saggezza dal mondo animale. ♥️

Crediti al legittimo autore.

Il “crediti al legittimo autore” mi ha fatto scompisciare: o sai chi ha scattato la foto e ci metti nome e cognome, o sai chi ha scritto il post, ma firmarlo così dimostra solo una cosa: che chi ha pubblicato il post non ha idea di chi abbia fatto la foto – quindi non conosce il contesto in cui è stata scattata – e potrebbe non sapere chi ha scritto il post.

I semi

Ma vediamo le cose con calma, partendo dall’unica informazione corretta: i semi che germogliano. È vero che gli scoiattoli (in particolare quelli del genere Sciurus, come lo scoiattolo grigio o rosso) effettivamente dimenticano una parte delle provviste che nascondono, e quei semi possono germogliare. Questo li rende importanti “piantatori inconsapevoli”. Quello che è un tanto al chilo è quel “la metà”, quando gli studi parlano di un 10-20% di semi che non vengono recuperati dagli scoiattoli che li hanno nascosti.

La famiglia esemplare

Qua c’è davvero da ridere, perché nulla di quanto riportato è corretto. Gli scoiattoli non sono nemmeno lontanamente l’esempio perfetto di famiglia, anzi.

Partiamo col dire che gli scoiattoli per loro natura sono animali solitari, molto territoriali e pronti a competere per procacciarsi le risorse. Le coppie non vivono insieme, a parte nel periodo di accoppiamento. Si potrebbe dire che non esiste la coppia: il maschio si accoppia con la femmina ma poi se ne va per la sua strada, e sarà lei da sola ad occuparsi della prole. Solo nei rari casi di necessità alcune coppie condividono il nido – ad esempio in caso di una zona che subisce un periodo di grande freddo – ma nulla a che vedere con una vita di famiglia, anzi.

E quello che va aggiunto è che a volte ci sono stati pure casi di cannibalismo, con adulti che si sono mangiati topini e altri scoiattoli con cui non erano imparentati.

Altro che famiglia esemplare.

Concludendo

La disneyzzazione del mondo animale è una delle piaghe della società moderna. Un processo alimentato da una miriade di gruppi che professano amore per la natura e gli animali, spesso più che per gli esseri umani. Intendiamoci: amare la natura è fondamentale, e imparare a rispettarla e conviverci senza danneggiare l’ambiente o le specie con cui lo condividiamo è un obiettivo nobile. Ma questo amore deve essere guidato dalla razionalità e dall’onestà, non da proiezioni emotive o favole consolatorie. Quando si iniziano a inventare comportamenti che gli animali non hanno, o si fanno paragoni forzati, come equiparare le “famiglie” umane a quelle degli scoiattoli, si scivola nel ridicolo, e si perde di vista la realtà.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.