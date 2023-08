Devi obbedire – MALWARE

Attenzione, sta circolando un post Facebook potenzialmente dannosissimo, o meglio sta circolando un post dove venite taggati che serve appositamente a fregarvi l’account e la gestione delle vostre pagine.

Partiamo dall’inizio: un’amica, scaltra, mi segnala che le è arrivata una notifica su Facebook, notifica di un tag che fin dalla preview non le piace e non ha alcuna intenzione di cliccare.

Questa è la notifica:

Lei non ha cliccato ma io mi sono messo alla ricerca e ho trovato il post completo, o meglio una delle sue tante copie che in queste ore stanno girando su Facebook:

Il testo ricorda altri testi visti in precedenza:

Abbiamo rilevato molte attività sospette nel tuo account e bloccheremo temporaneamente il tuo account. Per ripristinare l0’accesso agli annunci, conferma la tua identità…

Per dare quella conferma si deve cliccare – entro 36 ore, ci dicono – un link. Che rimanda a una pagina fatta così:

Se compiliamo quei campi stiamo regalando username e password del nostro account Facebook a soggetti sconosciuti, che non hanno nulla a che fare con Meta. Soggetti che possono sfruttare quei dati in mille modi diversi, dal furto d’identità alla sottrazione di pagine da migliaia di follower.

Ovviamente il dominio è registrato in forma anonima, l’estensione .vn significa che si trova in Vietnam, ma non esistono tracce sufficienti per portare a un’identificazione certa di chi sta diffondendo il tentativo di furto di dati. Quello che è certo è che usando quella grafica e quei toni d’urgenza faranno vittime.

Come ancora non si sia riusciti a sviluppare algoritmi che blocchino questo tipo di truffe sul nascere è cosa che onestamente lascia allibiti, riescono a identificare un mezzo capezzolo e rimuovere una foto nel giro di pochissimo, ma un link che rimanda a una pagina clone di Meta e che serve a truffare i propri utenti no.

Diffondete questo messaggio il più possibile, perché è probabile che stia già facendo danni.

maicolengel at butac punto it

