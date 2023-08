Dopo un periodo senza segnalazioni di questo genere, è bastato l’articolo della settimana scorsa sull’antiparassitario ed ecco che pochi giorni dopo ci avete segnalato un’altra pubblicità truffa. Il prodotto di questa settimana si chiama Gluconol 4 mmol, e viene presentato come cura per il diabete. Vi riportiamo da uno dei siti che lo propongono:

“COSA GUARISCE DAL DIABETE?”

Per curare il diabete è necessario “sintonizzare” le cellule affinché processino correttamente il glucosio. Fino a poco tempo fa, non esistevano farmaci che avessero queste proprietà. I rimedi conosciuti non erano che trattamenti coadiuvanti. Solo l’anno scorso l’Istituto di Endocrinologia ha sviluppato un farmaco che aiuta le cellule ad assorbire il glucosio e a convertirlo in energia, un elemento estremamente importante per l’organismo. Questa soluzione si chiama Gluconol 4 mmol ed è un ritrovato attivo ad azione mirata. Grazie alla sua composizione, Gluconol 4 mmol normalizza la funzionalità del sistema endocrino e “insegna” alle cellule del corpo ad assorbire correttamente il glucosio. Allo stesso tempo, rigenera gli organi già colpiti dai livelli di zucchero troppo alti.

Senza tanti preamboli possiamo dire senza ombra di dubbio che si tratta di una truffa, una delle tante che circolano. Attualmente non esiste una cura per il diabete, e chi lo sostiene dovrebbe finire in galera a scontare qualche anno per abuso della credulità popolare, come minimo. Però, siccome ci siamo, tanto vale ricordare (con l’aiuto di ChatGPT), per l’ennesima volta, i segnali che devono sempre metterci in allarme quando incappiamo in pubblicità come quella del fantomatico Gluconol, analizzando il testo ingannevole frase per frase.

“Scopri la terribile verità su come i medici uccidono i diabetici prima questo che diventi irreversibile! Lo zucchero uccide lentamente, ma sicuramente!”

Titoli Sensazionalistici: L’uso di titoli sensazionalistici come “Scopri la terribile verità” è un segno comune di contenuti ingannevoli. Questi titoli sono progettati per attirare l’attenzione e spingere l’utente a leggere o fare clic.

Oggi il famoso terapeuta italiano Vincenzo Bonomi illustrerà in che modo la medicina moderna permetta di liberarsi di una malattia pericolosa come il diabete in un solo mese e come abbassare la glicemia una volta per tutte.

Affermazioni Non Verificate: Il post afferma che un prodotto può curare il diabete in un mese. Questo è molto improbabile, dato che il diabete è una malattia cronica e che ad oggi non esiste una cura definitiva.

Giornalista: “Salve, Sig. Bonomi! Inizierò con la domanda principale: è vero che in Italia si verifica il maggior numero di occorrenze di malati di diabete in assoluto?”. Vincenzo Bonomi Sì. Purtroppo, è il nostro Paese, a capeggiare questa triste classifica. Ciò è dovuto all’immobilismo delle autorità e a un atteggiamento, da parte dei medici, di grande disinteresse verso i pazienti.

Critica ai Trattamenti Convenzionali: Il post critica i trattamenti convenzionali per il diabete, affermando che non funzionano e che nascondono solo i sintomi. Questo è falso. I farmaci per il diabete sono studiati rigorosamente e sono efficaci nel gestire la malattia.

Questa soluzione si chiama Gluconol 4 mmol ed è un ritrovato attivo ad azione mirata. Grazie alla sua composizione, Gluconol 4 mmol normalizza la funzionalità del sistema endocrino e “insegna” alle cellule del corpo ad assorbire correttamente il glucosio. Allo stesso tempo, rigenera gli organi già colpiti dai livelli di zucchero troppo alti. Gluconol 4 mmol è considerato uno tra i prodotti più efficaci nella lotta contro il diabete.

Promozione di un Prodotto Miracoloso: Il post promuove un prodotto chiamato “Gluconol 4 mmol” come una cura miracolosa. Questo è un segnale di allarme comune nelle truffe.

Ora sono rimaste circa 1500 confezioni del primo lotto. La domanda è in costante crescita. Se il primo giorno sono state vendute solo un centinaio di confezioni a prezzo scontato, il terzo giorno abbiamo superato il migliaio di pezzi venduti. Di conseguenza, gli sconti su Gluconol 4 mmol saranno disponibili fino al … incluso. Prevediamo di ricevere altri fondi. Vi consiglio, finché il rimedio è disponibile, di partecipare alla vendita, di acquistarlo con lo sconto (che può arrivare, lo ricordo, al 50%, di iniziare il trattamento e di debellare il diabete una volta per tutte!

Urgenza Artificiale: Il post crea un senso di urgenza, suggerendo che c’è una quantità limitata del prodotto e che gli sconti sono disponibili solo per un breve periodo. Questa è una tattica comune utilizzata per spingere le persone a fare acquisti impulsivi.

Gluconol 4 mmol è fantastico, ero in uno dei gruppi che l’hanno testata, il diabete è davvero scomparso, anche se io credevo fosse impossibile.

Testimonianze Non Verificate: Anche se il post cita un “famoso terapeuta italiano” (assolutamente inesistente), non fornisce prove concrete o riferimenti a studi clinici peer-reviewed che sostengano le sue affermazioni.

Non è stato fornito agli ospedali per timore che venisse rubato. Facendolo, non avremmo più avuto il controllo della situazione. Inoltre, l’esperienza mi dice che, molto probabilmente, il nostro prodotto verrebbe fornito solo a coloro che possono pagare il medico di tasca propria.

Logica Dubbia: L’idea che un prodotto così rivoluzionario non venga fornito agli ospedali “per timore che venisse rubato” non ha senso (oltre ad essere grammaticalmente orrendo). Se fosse davvero una cura, sarebbe nell’interesse di tutti renderla disponibile il più ampiamente possibile.

Ad oggi, è possibile averlo solo in Italia. Viene distribuito sotto la stretta vigilanza dell’Istituto di Endocrinologia e Immunopatologia. Ogni spedizione del rimedio è controllata dal Ministero della Salute. Per ottenere Gluconol 4 mmol, basta lasciare una richiesta su Internet con il proprio nome e numero di telefono. Metteremo il modulo direttamente sulla vostra pagina in modo che ogni residente in Italia che legge questo articolo e soffre di diabete possa immediatamente lasciare una richiesta di contatto e ricevere Gluconol 4 mmol!

Promozione Esclusiva: L’affermazione che il prodotto è disponibile solo in Italia e viene distribuito sotto “stretta vigilanza” sembra un tentativo di creare un’aura di esclusività intorno al prodotto.

Purtroppo molti di voi che ci leggete siete convinti che chi casca in questi prodotti fuffa è giusto che ci rimetta denaro. Ma noi continuiamo a ritenere che questi prodotti siano pericolosi, e che in Paesi come il nostro, con un tasso di analfabetismo funzionale e digitale così alto, siano tante le vittime di un sistema che non ha saputo aiutarli a sviluppare sufficiente spirito critico per evitare di incappare in queste truffe. Gente che magari ha un parente malato, e che preoccupata per la sua salute è disposta a spendere questi soldi per fare almeno una prova: se il prodotto non funzionerà al massimo ci avranno rimesso 39 euro, tanto costa questo integratore. O meglio, secondo il sito il prezzo sarebbe 78 euro, ma grazie alla lotteria si vince sempre lo sconto del 50%.

