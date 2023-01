Dipendente Pfizer pizzicato dalla telecamera?

Su ByoBlu, con la firma di Michele Crudelini, è apparso il 26 gennaio un articolo dal titolo:

“STIAMO MANIPOLANDO IL SARS COV 2”: DIPENDENTE PFIZER PIZZICATO DA TELECAMERA NASCOSTA

L’articolo è la riproposizione di qualcosa che viene raccontato oltreoceano: i cronisti di Project Veritas – un gruppo di attivisti americani di estrema destra, fondato da James O’Keefe nel 2010 – avrebbero colto in fallo quello che sostengono essere un dipendente Pfizer, e non un semplice minion della casa farmaceutica bensì, come riporta Crudelini, il direttore delle operazioni di ricerca e sviluppo strategiche e della pianificazione scientifica della tecnologia mRNA. Nel video, registrato con una telecamera nascosta, questo soggetto avrebbe fatto delle dichiarazioni scottanti. In pratica, secondo il video, questo direttore delle operazioni di ricerca avrebbe ammesso che in Pfizer stanno studiando come provocare mutazioni nel virus in maniera da poter produrre vaccini preventivamente.

Crudelini (e il testo in sovraimpressione nel video) riportano il nome di questo direttore come Jordon Trishton Walker.

Il video usato da ByoBlu è stato preso per buono e trasmesso da Carlson Tucker di FoxNews: i sottotitoli in inglese vengono proprio da lì.

La prima cosa da fare è verificare chi sia Jordon Trishton Walker, immaginiamo che Crudelini da bravo giornalista l’abbia fatto. Noi ci abbiamo provato, purtroppo senza successo. Non esiste nessuno che riporti quel nome negli elenchi dei dipendenti Pfizer, non esiste nessuno con quel nome su LinkedIn, non ci sono profili social di una persona che risponda a quel nome. Si trovano alcune variazioni del nome tra chi condivide il video di Project Veritas, qualcuno usa Jordan, e qualcun’altro usa Triston senza acca. Ma anche cercando così, gli unici risultati sono quelli che riprendono la notizia di Project Veritas. Tutto questo è molto strano, nel 2023 un dipendente che ricopre un ruolo dirigenziale in una casa farmaceutica importante dovrebbe avere una certa visibilità mediatica, è molto poco credibile che non se ne trovi traccia.

Inoltre nel video non sentiamo mai fare affermazioni precise a seguito di domande precise, il video è pieno di tagli che rendono complesso affermare con certezza a cosa stesse rispondendo.

Il video mostra questo Jordon a tavola con qualcuno che non vediamo mai. Secondo la narrazione dovrebbe essere un appuntamento Tinder – poiché lo stesso Jordon su Tinder sosteneva di lavorare per Pfizer – e così gli investigatori di Project Veritas gli hanno teso una trappola.

Oltretutto, come evidenziato su TechArp, anche se Jordon fosse un vero dipendente Pfizer la sua qualifica (che non risulta esistere sul sito Pfizer) non lo porta ad essere un esperto in vaccini o a lavorare in quel settore. Quindi, anche se fosse un dipendente Pfizer, non c’è motivo per cui possa essere a conoscenza di segreti che, se fossero reali, andrebbero difesi con cura, e non spiattellati al primo appuntamento con una ragazza conosciuta su Tinder dopo aver scritto nel proprio profilo di lavorare per una casa farmaceutica particolarmente sotto i riflettori dopo la pandemia (e che, come tutte le multinazionali, probabilmente ai propri segreti industriali ci tiene: difficile che non sappia come tutelarsi preventivamente da casi di questo genere).

Inoltre questo supposto dipendente non sta dicendo nulla che possa veramente essere un accusa verso Pfizer, questi esperimenti sono noti e si fanno da anni, servono per ottenere varianti e sperimentare antivirali e vaccini. Si tratta di esperimenti ufficiali, non segreti, che vanno fatti in ambienti creati appositamente per questo genere di sperimentazioni. Ma sappiamo bene che “vi diciamo cose che gli altri non vi dicono” è una frase perfetta per attirare le simpatie di lettori che navigano la rete proprio alla ricerca di emozioni di questo genere.

Ovviamente il fatto di non aver trovato traccia di Jordon non ci permette di affermare con certezza che il video sia un falso completo – come altri che Project Veritas è stata pizzicata a fare in passato (evidentemente avere la parola “verità” nel nome non basta, come garanzia). Quello che è però certo è che il video da solo non può essere preso come prova di quanto invece Crudelini e ByoBlu affermano con certezza.

Anche perché giornalisti seri farebbero presente ai propri lettori che la fonte della notizia è stata screditata un po’ da tutti negli ultimi anni:

Giusto per non farci mancare nulla questa è la descrizione di Project Veritas su wiki:

Che professionisti come Crudelini e Messora non diano queste informazioni ai propri lettori, e invece titolino come se i fatti del video fossero assolutamente verificati, ci lascia – come sempre – molto stupiti. Ma noi siamo solo piccoli blogger in pigiama, loro sono una testata giornalistica registrata, sapranno cosa è meglio far sapere all’utente finale, ben più di noi.

O no?

La cosa che fa più sorridere è che per cavalcare al massimo lo scoop il video è stato diviso in due, sfruttando la prima parte il 26 gennaio e la seconda il 27.

L’articolo del 27 su ByoBlu si intitola:

DIPENDENTE PFIZER AGGREDISCE I GIORNALISTI CHE LO HANNO RIPRESO DI NASCOSTO

Nel video vediamo il signor Jordon autoaccusarsi di essere un bugiardo, dire che stava cercando solo di fare impressione sulla persona con cui aveva appuntamento. Se lo guardate, forse noterete anche voi come sembri tutto molto preparato, ma è ovviamente una nostra personale opinione (ma pare che abbiano dubbi anche Forbes, e Newsweek). James O’Keefe a sostegno del suo video ha pubblicato un tweet dove sostiene che abbiano le prove che Jordon è un dipendente Pfizer, sarebbero queste:

Ma oggettivamente questi sono screenshot che chiunque può fare, non sono prova di alcunché. In USA Carslon Tucker è definito uno dei maggiori disinformatori seriali, sarebbe bello vedere una classifica seria su chi siano i suoi equivalenti in Italia, noi abbiamo la nostra opinione ma ci piacerebbe che siano altri a fare i nomi…

