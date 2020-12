Disinformazione di parte: cos’è successo a Trier?

Da tempo proviamo a raccontarvi come non sia mai una buona idea prendere informazioni su determinati argomenti da persone o entità coinvolte nella questione. Oggi ci avete segnalato su Twitter uno di quei casi.

Il profilo Twitter @ebreieisraele ha pubblicato il 1 dicembre questo tweet che vi ripropongo, sia mai venga cancellato:

#terrorista #islamico fa strage con auto sulla gente a #trier in #germania. 2 morti 10 feriti, arrestato. Sarà il solito depresso, ah no non diamo la notizia vero #rai #mediaset #la7 #corriere #repubblica #sky? #dimaio e #governo #conte diciamo 2 parole?

Il tweet mostra un brevissimo video preso da Disclose.Tv dove si mostrano gli attimi successivi a quanto raccontato.

Il tweet fa riferimento a quanto avvenuto a Trier in Germania il 1 dicembre. L’autore del tweet, una pagina social da oltre 10mila follower, dà per certo che si tratti di un attentato islamico e che in Italia la cosa non abbia copertura mediatica per nascondere proprio questo “dettaglio”. Ma siamo di fronte a una classica presa di posizione da avvelenamento del pozzo. Non è affatto vero che la vicenda non abbia avuto copertura mediatica in Italia. È solo che i media italiani hanno ripreso quanto sostenevano i cronisti internazionali sulla vicenda. Avendo arrestato subito dopo l’autista alla guida dell’auto, i dubbi sulla possibile matrice terroristica erano pochi e senza fondamento. La persona arrestata è un cittadino tedesco di 51 anni senza nessun legame con organizzazioni religiose. In compenso era evidente il suo stato d’alterazione causato dall’alcol.

Siamo al 7 dicembre, e ad oggi nessun inquirente tedesco ha affermato che si sia trattato di un attacco terroristico. Le indagini sul colpevole hanno portato a concludere di essere di fronte a una persona con gravi problemi psichiatrici aggravati dall’abuso di alcol. Il tweet di @ebreieisraele è ancora lì senza nessuna smentita, senza nessun approfondimento.

La descrizione del profilo su Twitter dice Per un informazione (sic) corretta su ebrei e Israele. La pagina collegata a @ebreieisraele, su Forumfree, ha come titolo Israele Storia e Cultura e come sottotitolo: Per una corretta informazione…

Qui di corretta informazione non ne vedo, solo tanto livore generalizzato senza alcuna prova a sostegno.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

