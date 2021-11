Disinformazione anti-lockdown dall’Australia

In Italia stanno venendo diffusi video che arrivano dall’Australia, stavolta ci avete inviato un video diffuso tramite canali che non ci avevate ancora segnalato. Il video riporta in descrizione la propria fonte:

Picchi non è un giornalista ma un agente immobiliare che risiede a Melbourne. E che da qualche mese invia video che a suo dire dovrebbero dimostrare:

Il video che ci avete segnalato è questo:

Con doppiaggio immagino realizzato dallo stesso Picchi, o da qualcuno del Becciolini Network; quel R.I.E. invece sta per Rete Informazione Europea, sito registrato in forma anonima ma riconducibile comunque al signor Stefano Becciolini, di cui potete leggere la bio qui.

Perché parliamo di questo video su BUTAC? Ne parliamo poiché gli stessi quotidiani australiani spiegano da giorni che quella che Marco Picchi e il Becciolini Network stanno diffondendo è disinformazione, spinta da soggetti anti-lockdown australiani.

Riporta infatti il Sydney Morning:

…anti-lockdown campaigners are spreading misinformation that people, including children, in Indigenous communities in the Northern Territory are being forcibly detained by the defence force and coerced into receiving the COVID-19 vaccines. The claims have been rejected by Indigenous health services and workers in the Northern Territory, the army, and both sides of politics, who say the misinformation is dangerous at the time they are in the “biggest fight of our lives” against the pandemic.