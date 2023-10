DISORDER10 – Il programma completo

DIS-ORDER – 10 anni di corretta informazione scientifica sotto le due torri

Evento a cura di Minerva – Associazione di divulgazione scientifica APS e BUTAC – Bufale un tanto al chilo

Quando?

Venerdì 10 novembre e nella giornata di sabato 11 Novembre 2023.

Dove?

Biblioteca Salaborsa di Bologna. Conferenze nell’Auditorium Enzo Biagi e laboratori interattivi nella Piazza coperta.

L’evento si articola in due serate (venerdì e sabato dalle ore 18) dove sul palco dell’Auditorium Enzo Biagi si alterneranno noti divulgatori ed esperti di comunicazione scientifica per parlare e confrontarsi su temi legati alla corretta informazione. Sabato, a partire dalle ore 10 e per tutto il pomeriggio, saranno organizzati laboratori interattivi, banchetti informativi ed incontri con giornalisti.

Perché?

Dopo dieci anni di attività di divulgazione scientifica e corretta informazione, Minerva e i creatori del blog BUTAC hanno deciso di festeggiare il loro decimo anniversario nel 2023 regalando alla comunità bolognese un evento aperto a tutti con nomi di spicco della divulgazione scientifica italiana e comunicatori di grande esperienza per due incontri sul tema della corretta divulgazione e della difficile sfida di divulgare.

Perché il nome DIS-ORDER?

Il titolo dell’evento, DIS-ORDER, richiama l’information disorder, termine ombrello che è stato coniato dagli esperti per identificare la disinformazione in tutte le sue forme, intenzionali e non. Il titolo richiama, inoltre, al disordine intrinseco della comunicazione scientifica contemporanea: un prisma complesso dalle molte sfaccettature, che deve tenere conto del pubblico diversificato, di una scienza costantemente in sviluppo, senza annoiare e senza perdere di vista la correttezza dei contenuti. Gli eventi sono gratuiti ma per partecipare è necessario iscriversi tramite i link presenti in corrispondenza di ogni evento.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 Novembre Perché ci arrabbiamo (troppo)? Quando parlare di scienza diventa tifoseria Dalle 18:00 alle 19:30 – Auditorium Enzo Biagi Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno, 3, 40121 Bologna