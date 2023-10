DIS-ORDER10 – I nostri ospiti

Come qualcuno di voi già sa il 10 e 11 novembre a Bologna si terrà la due giorni che abbiamo chiamato “DIS-ORDER 10” per festeggiare i dieci anni di attività del blog che state leggendo e di Minerva, l’associazione di divulgazione scientifica nata a Bologna nel 2013, esattamente come noi.

Dopo mesi di preparativi siamo pronti a condividere con voi l’elenco degli ospiti speciali dei due panel dedicati alla divulgazione scientifica.

Agnese Collino,

biologa con un percorso accademico che annovera un PhD in oncologia molecolare e un master in giornalismo e comunicazione della scienza. Dal 2016, ricopre il ruolo di supervisore scientifico per la Fondazione Veronesi. Autrice del libro “La malattia da 10 centesimi”, ha ottenuto riconoscimenti importanti per il suo impegno nella divulgazione scientifica, aggiudicandosi nel 2021 il premio Nazionale Divulgazione Scientifica.

Sergio Della Sala,

neuroscienziato di spicco, è uno dei fondatori del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). Occupa anche il ruolo di direttore dell’unità di Human Cognitive Neuroscience presso la University of Edinburgh e si dedica all’editoria scientifica con la rivista “Cortex”.

Gaia Contu,

giovane laureata in Fisica e Filosofia della Scienza, ha poi proseguito con un master in Comunicazione della Scienza. Attualmente è dottoranda in etica della robotica e spazia nel mondo della divulgazione con un canale YouTube dove esplora i confini tra la filosofia della scienza e l’etica.

Ruggero Rollini,

chimico e comunicatore, è noto al grande pubblico per il suo libro “C’è chimica in casa” e per la sua collaborazione con Raiplay in Superquark+ e Noos. La sua presenza sui social lo ha reso un volto amato e riconosciuto nel panorama della divulgazione scientifica italiana.

Paola Govoni,

professoressa associata all’Università di Bologna, si occupa delle interazioni tra scienza e società, con una particolare attenzione al ruolo delle donne nella scienza, argomento su cui ha scritto diversi articoli e libri.

Adrian Fartade,

con un background in storia e filosofia incentrato sulla scienza, è divenuto un noto divulgatore, in particolare nel campo dell’astronomia. Il suo canale YouTube #link4universe è seguitissimo e ha contribuito a diffondere la passione per l’esplorazione spaziale.

Fabiana Zollo,

ricercatrice in informatica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con una particolare attenzione allo studio dei processi di diffusione e fruizione dell’informazione e delle dinamiche sociali online​1​​2​. L’area di ricerca di Zollo è focalizzata sull’analisi delle interazioni e delle dinamiche sociali che si sviluppano sui social media e altre piattaforme online. Ad esempio, ha condotto studi sull’analisi del cambiamento nel panorama del dibattito sui vaccini COVID-19 su Twitter e la crescente polarizzazione intorno al cambiamento climatico sui social media​

Immanuel Casto,

artista poliedrico e attivista, dal novembre 2019 è presidente del Mensa Italia con cui BUTAC ha collaborato alla realizzazione di alcuni contenuti divulgativi a tema information disorder. Facendo suo lo scopo del Mensa di “utilizzare l’intelligenza come bene dell’umanità” e permettere la possibilità ad ognuno di esprimere il suo talento o talenti, interviene spesso in dibattiti a tema culturale/divulgativo trattandoli in maniera non convenzionale, e veicolando graffianti messaggi di rilevanza sociale.

Ogni ospite porterà un contributo unico, fondendo insieme scienza, comunicazione e cultura in un evento che promette di stimolare riflessioni profonde e discussioni arricchenti. La varietà dei temi e delle competenze presenti rende DIS-ORDER 2023 un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono interessati a esplorare le intersezioni tra questi mondi in continua evoluzione.

Se volete partecipare al meet & greet con i nostri ospiti, durante il quale potrete stringere loro la mano e fare quattro chiacchiere, potete dare un’occhiata al link del nostro crowdfunding, che offre questa imperdibile opportunità, insieme al merchandising disponibile solo per l’evento, ai nostri super supporter. Ma non pensateci troppo, perché il crowdfunding sarà aperto solo fino al 15 ottobre 😉

Ci vediamo a Bologna?