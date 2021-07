Il Decreto legge abrogato

Ci avete segnalato una storia che ci ha divertito molto, si parla come sempre di Covid, ma per fortuna niente di medico.

Ora vi spiego meglio.

La segnalazione ci ha mostrato come in certi ambienti si stia gongolando sul fatto che sia stato abrogato il decreto legge del 18 maggio 2021. Decreto legge che riportava «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Gongolano perché senza quel Decreto legge in alcuni ambienti sono convinti che non potrà essere introdotto il green pass.

Ho trovato la faccenda riportata su alcuni dei gruppi Telegram che monitoro, ma per rendere più chiari alcuni meccanismi voglio anche mostrarvi un video, che ha pochissime visualizzazioni ma è la cosa che mi ha fatto ridere per davvero.

Nel video sentiamo un signore (Alessandro Di Gaia, che sul suo canale YouTube si offre per consulenze private, non è ben chiaro in cosa) raccontarci di come appunto il Decreto legge del 18 maggio sia stato abrogato. Il tutto facendo riferimento nientemeno che alla Gazzetta Ufficiale appena uscita, quella del 19 luglio 2021.

Quale è il problema? Che il signor Di Gaia legge senza capire cosa sta leggendo. Vedete, è vero che il decreto del 18 maggio è stato abrogato, ma la stessa Gazzetta Ufficiale riporta:

Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, e’ abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge n. 65 del 2021.

Quindi la Gazzetta Ufficiale spiega chiaramente il tutto: il decreto è abrogato, ma atti e provvedimenti adottati sono comunque validi. Alex Di Gaia credo abbia fatto il video in diretta, lo si coglie mentre legge quella riga, è smarrito, non capisce esattamente cosa sta leggendo. Ma fa finta di niente, perché i disinformatori seriali sono fatti così, anche quando si rendono conto di aver pestato una merda fanno gli gnorri, al massimo puliranno la scarpa arrivati a casa.

In realtà l’abrogazione del DL non significa automaticamente che non verrà introdotto il green pass come in molti hanno creduto, bensì come spiega OptiMagazine proprio il contrario:

L’abrogazione del decreto legge 18 maggio 2021 e la sua mancata conversione in legge ufficializzata lo scorso 19 luglio non comportano la cancellazione del green pass. La situazione è diametralmente opposta, in quanto con le decisioni che verranno prese nelle prossime ore dal governo il decreto di due mesi fa sarebbe diventato in automatico obsoleto.

Di Gaia oltretutto non è nuovo alla disinformazione, visto che è fin dal 2013 che è tra gli attivi sostenitori delle cavolate di OPPT 1776, Popolo Unico, sovranità individuale ecc ecc, quelli che multe e tasse cercano in tutti i modi di non pagarle, come potete intuire dai “rifiuti” qui sotto:

Non credo sia necessario aggiungere altro.

