Domenica Milano che chiude l’azienda di famiglia

No, non fatevi prendere dal panico, quel titolo riprende un post che ho appena incrociato sui social network, non è un “purtroppo” legato a BUTAC. Il post di cui parlo è questo:

Purtroppo annuncio con tristezza la chiusura della nostra amata azienda di famiglia 😢

L’avventura di gestire l’attività dei miei nonni è stata un ottovolante emotivo pieno di momenti incredibili. Tuttavia, oggi annunciamo con rammarico la chiusura dell’attività. Per anni, io e mio marito abbiamo servito questa meravigliosa comunità con capi di alta qualità e un servizio eccezionale. Ma, come dice il proverbio, “tutto ha un inizio e una fine”.

Ecco alcune lezioni che abbiamo imparato in questo entusiasmante viaggio:

⚡️ La concorrenza è feroce: l’arrivo dei giganti online e delle grandi catene di vendita al dettaglio ha reso sempre più difficile la sopravvivenza di aziende come la nostra. Stare al passo con le loro offerte e i loro prezzi è diventato insostenibile.

💰 Sacrifici finanziari: abbiamo investito non solo denaro, ma anche la nostra anima in questa attività. Spesso abbiamo sacrificato i nostri sogni e le nostre comodità per mantenere viva l’eredità familiare. Ma le esigenze economiche dei tempi moderni hanno superato le nostre forze.

💔 Passione contro realtà: la nostra passione per gli abiti che progettiamo non ha mai vacillato, ma la realtà delle crescenti pressioni competitive ha messo a dura prova il nostro tempo e le nostre energie.

Nonostante questo addio, abbiamo un tesoro di collezioni di alta qualità che vogliamo condividere con voi un’ultima volta. Abbiamo applicato sconti incredibili, fino al 70% su una vasta gamma di prodotti! Questa è la tua occasione per acquistare qualcosa di speciale prima di chiudere definitivamente i battenti.

Apprezziamo profondamente il vostro supporto nel corso degli anni.

Il post (sponsorizzato) viene da un profilo che si chiama Domenica Milano – nome che fino ad oggi non avevo mai sentito – e grazie all’incipit in cui si racconta che stanno per chiudere l’azienda di famiglia ha raggiunto migliaia di interazioni, perlopiù dispiaciute. Gente convinta di essere di fronte a un post del classico piccolo produttore italiano che sta chiudendo per colpa della crisi.

Cliccando sul profilo si arriva su una pagina social che sembra collegata a un blog personale, ma in realtà si tratta della pagina dell’azienda, come si evince dal link al sito web, domenicamilano.com. Link che non riporta i dati che ci aspetteremo da una piccola azienda locale che sta chiudendo, e difatti basta entrare nella pagina con i termini di utilizzo per scoprire che Domenica Milano è un’azienda con sede a Honk Kong:

INDUSTEX LIMITED 3249863 SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HK

Probabilmente gestita dalla Francia, visto che l’unico numero di telefono che si trova nella pagina contatti ha il prefisso +33. Con il trucchetto di impietosire sui social chissà quante vendite fanno.

La cosa peggiore è che tutto il catalogo è composto da pezzi che è possibile trovare sui soliti siti asiatici a cifre decisamente inferiori. Ad esempio questa meravigliosa felpa da donna con un leopardo rosa:

Su Domenica Milano, azienda che si fa passare per italiana, ci dicono che da 79,99 euro è in sconto (per la crisi) a 39,99. Peccato che la stessa felpa, con la stessa foto, su siti che hanno aperto ben prima di Domenica Milano, la si trova a 15 euro di meno:

E di esempi simili ne potremmo trovare svariati altri. Ho scelto di parlarne perché, da commerciante, ho ben presente quando un vicino di negozio cominciò a fare “vendite promozionali” per rinnovo locali. Sono durate anni, quelle vendite, e i locali non sono mai stati rinnovati. Ma la gente convinta che dietro quella scritta si celasse un’occasione da non perdere continuava a entrare e comperare. Qui stanno tentando la stessa cosa. Tanto la fatica massima sarà cambiare nome al brand se questo articolo circola a sufficienza. Sapete che sforzo.

Il numero di post sponsorizzati che pubblicizzano prodotti di questa fantomatica Domenica Milano fa impressione. Purtroppo saranno tutti rimossi non appena cambieranno brand e quest’articolo diventerà inutile. Ne ho contate svariate decine nel solo mese di novembre 2023.

La cosa che fa più ridere (o piangere) è che nel testo del post sponsorizzato sostengono di aver imparato che:

La concorrenza è agguerrita: l’avvento dei giganti online e delle grandi catene di vendita al dettaglio ha reso sempre più difficile la sopravvivenza di aziende come la nostra.

Lasciatemelo dire, i signori stranieri dietro Domenica Milano meritano di fallire con la polizia cinese che gli bussa alla porta e chiede conto del loro sistema di vendita truffaldino. Chi produce la merce che vendono è un gigante online nato apposta per schiacciare i piccoli commercianti.

NON FATEVI FREGARE, noi ci siamo accorti di questo post sponsorizzato, ma è probabile che con l’avvicinarsi delle feste di false aziende così ne stiano arrivando a migliaia.

