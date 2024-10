Ci è stato segnalato un video che circola su varie piattaforme social, lo potete visionare qui e riporta l’opinione di Isabella Tovaglieri sul progetto DragTivism. Abbiamo pensato di fare cosa utile nel riportare la trascrizione parziale di quanto viene detto nel video, che riporta estratti dalla trasmissione TV Diritto e rovescio:

Siamo in Spagna, in provincia di Girona, e qui è in corso DragTivism, lo scambio interculturale destinato a giovani tra i 14 e i vent’anni, quindi anche minorenni, provenienti da tutta Europa, con lo scopo di promuovere la cultura delle drag queen. Un evento che ha scatenato non poche polemiche in Europa e in particolare in Italia, poiché finanziato con una somma di più di 35.000€ dall’Unione Europea. Proviamo a parlare con gli organizzatori, che però non gradiscono la nostra presenza.

È un progetto finanziato con soldi pubblici. Ci può dire almeno cosa fate e chi sono i relatori che parlano ai ragazzi?

Che sono educatori?

Sono degli educatori che hanno esperienza come drag queen, drag king. Ieri c’è stato uno spettacolo drag realizzato dai ragazzi. L’abbiamo fatto qui dentro, a porte chiuse, non in teatro come avremmo voluto. Dopo tutto quello che è successo! Alla fine uno spettacolo di drag non è molto diverso da un carnevale. In qualsiasi carnevale decente ci si mette la gonna corta e una camicetta che arriva al seno.

Questi sono i filmati dello spettacolo conclusivo di una delle precedenti edizioni. Immagini che avevano suscitato polemiche, tanto da scatenare un’altra interrogazione parlamentare. Analizzando il sito dell’Unione Europea abbiamo scoperto che a questo progetto, nel corso degli anni, l’Europa ha stanziato più di 117.000€ di fondi pubblici. Ancora, la Commissione Europea nei prossimi anni destinerà più di 11,5 milioni di finanziamenti a circa 150 progetti LGBTQ+. Tra questi, più di 41.000€ per le persone trans che si sentono discriminate nel cinema. 130.000€ per formare nuovi attivisti in tutta Europa. 60.000€ per agevolare le persone trans che vogliono diventare imprenditori. E alle polemiche riguardo all’impiego di questi fondi il mondo drag risponde così.

Progetti come DragTivism sono importantissimi per condividere e capire come entrare nel mondo drag. Drag è una forma di espressione. Dandogli visibilità lo si fa conoscere, lo si normalizza, si investe denaro pubblico per tante cose, si può investire anche per questo che si spendano questi soldi.