No, Putin non è stato intervistato dalla tv croata

Circola questo post in una moltitudine di lingue e social network diversi:

Sul canale televisivo croato 4, Vladimir Putin ha avuto il permesso di parlare.

Si è rivolto agli europei: “La Russia non è mai stata e non sarà mai vostra nemica! ♥️

Non vogliamo materie prime e ricchezza europee, abbiamo le nostre materie prime e ricchezza, non abbiamo assolutamente bisogno delle vostre materie prime.

La Russia è il paese più ricco al mondo in termini di materie prime.

Non vogliamo la vostra terra o il vostro territorio. Guardate quanto è grande la Russia sulla mappa.

La Russia è grande il doppio dell’intera Europa in un unico posto.

A cosa ci servirebbe la vostra terra, cosa ne faremmo?

Perché pensate che la Russia sia nemica dell’Europa? Che danno vi ha fatto la Russia?

Vi abbiamo venduto gas e materie prime a prezzi inferiori a quelli a cui i vostri “amici” vi stanno vendendo attualmente? SÌ

La Russia ha sacrificato 20 milioni di persone nella seconda guerra mondiale per sbarazzarsi dei nazisti? SÌ

La Russia è stata il primo paese ad aiutare l’Europa durante la pandemia di Covid? SÌ

Abbiamo aiutato l’Europa quando ci sono stati incendi e disastri naturali? SÌ

Cosa vi ha fatto la Russia che la odiate così tanto? molto?

La Russia non è il tuo nemico; i tuoi veri nemici sono i tuoi leader, coloro che ti guidano!”

Non c’è molto da dire: è tutto falso, Putin non è stato intervistato dalla TV croata, il contenuto del post è inventato di sana pianta, non esiste alcuna intervista recente di Putin alla TV croata dove siano state rilasciate queste (o altre) frasi. Non c’è altro da aggiungere.

Si tratta di una delle miriadi di notizie false messe in circolazione dalla macchina di propaganda russa, una di quelle che è riuscita a diventare virale in più Paesi. E difatti la troviamo condivisa in tedesco, inglese, italiano, francese, e probabilmente in molte altre lingue (tranne che in ucraino, per ovvi motivi).

Personali considerazioni

Sia chiaro, è vero che la Russia ha inviato aiuti all’inizio della pandemia, e che ha contribuito con donazioni quando ci sono stati disastri naturali in Europa, ma l’idea che circola tra chi studia questi fenomeni – e con cui noi siamo assolutamente d’accordo – è che siano tutti tasselli della stessa identica strategia, quella che vuole farci perdere fiducia nelle nostre istituzioni in favore di altre realtà politiche per arrivare al fine ultimo di disgregare l’Unione Europea, realtà che dà molto fastidio a Paesi come la Russia (ma anche gli Stati Uniti).

Non crediamo di dover aggiungere altro.

