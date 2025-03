L’incoerenza di Robert Kennedy Jr sui vaccini

Quanti, tra i novax di casa nostra, hanno festeggiato quando Donald Trump ha nominato un famosissimo antivaccinista alla guida della Sanità americana?

Quanti ora si trovano spaesati?

Per chi si fosse perso qualche puntata, durante la fase di verifica della sua candidatura Robert Kennedy Jr. aveva detto esplicitamente di essersi vaccinato e che aveva fatto vaccinare i suoi figli, ma questo non aveva fatto vacillare più di tanto le fila dei suoi fan e follower.

Ora però – che è stato non solo candidato, ma anche nominato – deve fare i conti con l’amara realtà dell’essere alla guida del dipartimento che si occupa della salute degli americani. Posizione scomoda, soprattutto nel momento in cui nel Paese è in corso un’epidemia di morbillo che ha colpito una popolazione scarsamente vaccinata contro la malattia.

E quindi Kennedy cosa fa? Scrive un editoriale per Fox News in cui dice:

Vaccines not only protect individual children from measles, but also contribute to community immunity, protecting those who are unable to be vaccinated due to medical reasons.

Che tradotto:

I vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all’immunità della comunità, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici.

Sia chiaro, a noi di BUTAC un cambiamento di opinione così repentino non può che far piacere, ma avendo avuto modo di vedere Kennedy all’opera in tante occasioni abbiamo ben chiaro che questo è il suo modo di tenere le terga incollate al suo posto. Lui è sempre la stessa persona di prima, non è stato illuminato dalla scienza durante il suo percorso nell’amministrazione Trump. Solo che sa benissimo che ogni decesso a causa del morbillo, se non dice qualcosa a favore dei vaccini, sarà sulla sua coscienza, e ogni vittima gli verrà rinfacciata finché campa – da qui, quindi, la scelta della lettera aperta su Fox News.

Tutto questo solo per sottolineare un’altra volta quanto il governo messo in piedi da Trump sia un carrozzone degno più di un circo che di guidare uno dei Paesi più potenti al mondo.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.