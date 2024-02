L’ecatombe di giovani

Ci avete segnalato un post pubblicato su Quora che vi riportiamo nella sua interezza:

Non si può dire se siano stati vaccinati, ma è in corso una ecatombe tra i giovani. I dati Euromomo della mortalità in Europa mostrano un eccesso di mortalità degli under-15 nel 2022 e 2023, e dei 15-44enni nel 2020, 2021, 2022 e 2023. In sintesi, per gli under-15 gli “anni orribili” sono quelli attuali, dal 2022 in poi (ricordiamo che questa fascia d’età ha comiciato ad essere vaccinata contro il covid a metà dicembre 2021: coincidenza?). Per i 15–44enni gli anni peggiori sono stati il 2021 e il 2022 e, sebbene poi meno, sono ancora al livello del 2020, anche ora che il covid non uccide quasi più. Allego figura copia-e-incolla dei dati Euromomo a oggi 8/2/2024.

Post accompagnato da quest’immagine che mostra appunto i dati di EuroMOMO, di cui ci eravamo già occupati in altre occasioni:

Il post che avete letto è scritto da un medico, non in pensione, non radiato, e neppure sospeso, un medico che dovrebbe fare il medico e parlare di tutto quello che riguarda salute e medicina con spirito critico.

Premessa, i grafici qui sopra sono reali e riportano i dati al momento disponibili e pubblicati da EuroMOMO, ma significa che c’è davvero una “ecatombe di giovani”?

I dati sono corretti, ma no, non mostrano un’ecatombe, e per rendersene conto basterebbe guardare i dati dei decessi settimanali relativi alle due classi d’età segnalate, invece che i due grafici pubblicati dal medico, per notare che a parte due anomalie i picchi sono sempre molto simili:

Quindi: i numeri sono corretti, e c’è stata una crescita nella mortalità, ma nulla che ci faccia parlare di ecatombe.

I numeri

Prendendo in considerazione i Paesi europei che comunicano i dati sulla mortalità a EuroMOMO, i numeri delle mortalità in eccesso sono questi:

Per la classe 0-14 anni

2018 – 316 morti

2019 – 618 morti

2020 – -625 morti

2021 – 218 morti

2022 – 1204 morti

2023 – 807 morti

Per la classe 15-44 anni

2018 – 1552 morti

2019 – 256 morti

2020 – 2821 morti

2021 – 5843 morti

2022 – 3896 morti

2023 – 2454 morti

Il trend ha avuto il suo picco nel 2022, non oggi, e come vedete dai numeri non è che prima della pandemia non ci fossero brutte annate. Ad esempio nel 2019 nella classe 0-14 ci sono stati più morti che nel 2021. In entrambi le classi l’eccesso di mortalità è in fase calante.

Che un medico sul web faccia questo tipo di allarmismo è a nostro avviso molto grave, non abbiamo messo nome e cognome ma sarà nostra cura segnalare il suo profilo all’Ordine di riferimento. Il dottore ha comunque tanto tempo libero, visto che ha una media di risposte su Quora di sette al giorno, sia su argomenti medico-sanitari che su altre amenità:

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.