Nella costante ricerca di storie, aneddoti e segnalazioni che possano farci parlare di qualcosa di diverso rispetto alla pandemia ci siamo imbattuti in quella che da tempo viene spacciata come citazione di Albert Einstein:

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido

La citazione la si trova un po’ ovunque nei siti di aforismi italiani, addirittura la si trova su Skuola.net come titolo di un tema dato da qualche insegnante d’italiano (che se per caso leggerà questo nostro articolo ci considererà cattive persone).

La si trova, senza fonte, su frasicelebri.it, dove dicono d’averla ricevuta come segnalazione nel 2015, e sia mai andare a cercare dove il buon Albert l’avrebbe mai detta…

La si trova anche su Slide Player come chiusura delle slide di un progetto interdisciplinare dedicato appunto ad Albert Einstein, insomma non è solo un aforisma che viene condiviso sulle pagine dei buongiornissimo caffè, è una citazione presa per buona da svariati insegnanti del nostro sistema scolastico.

E io li capisco, sia chiaro: la frase seppur banale ha un suo appeal. Il problema è appunto il sostenere che sia di Albert Einstein. Non esiste da nessuna parte, né in italiano né in inglese, una fonte di questa frase, non uno scritto, non un discorso pubblico, nulla di nulla.

Su Quote Investigator riportano che la prima apparizione dell’aforisma in lingua inglese risale al 2004 (in italiano è di alcuni anni dopo, almeno il 2009). La frase, con l’attribuzione a Einstein, appare in un libro del 2004, scritto da Matthew Kelly e intitolato The Rhythm of Life: Living Everyday with Passion & Purpose. Anche in Italia il libro ha avuto lettori entusiasti che hanno preso la citazione per buona. Ma è probabilmente Kelly stesso a essersi inventato che la frase fosse di Einstein.

Persino Richard Branson, sul sito di Virgin, nel 2017 spiegava che:

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” Albert Einstein is often credited with this wonderful quote, but it may actually have come from a variety of different sources, which is quite fitting given its subject matter.

E proprio quest’anno ad aprile è uscito un ulteriore fact-checking in merito, perché negli Stati Uniti la frase è tornata virale grazie a un vignetta ampiamente condivisa sui social:

USA today ha spiegato, usando ulteriori fonti, perché non fosse possibile collegare Einstein alla frase, senza che ovviamente l’autore del post sia intervenuto in qualsivoglia maniera. L’idea per tanti è che poco conta se la frase sia o meno stata detta da Einstein, siccome è bella che ce ne frega. Ma questo è un grosso problema, perché spesso la frase viene usata da insegnanti per distinguere tra buoni e cattivi docenti: quelli bravi sarebbero quelli che sanno adattare il loro insegnamento ad alunni diversi, quelli cattivi sarebbero come quello della vignetta, che pretende che pinguino, elefante, pesce, foca e lupo debbano raggiungere la cima dell’albero con la stessa facilità di uccello e scimmia. Ma se condividi un qualcosa solo perché lo ritieni adatto alle tue esigenze, senza verificarne la fonte, forse sei a tua volta un insegnante così così…

…e contribuisci con la tua condivisione a portare avanti una bufala.

Anche History.com ha spiegato che non esistono fonti che colleghino Einstein all’aforisma:

No substantive evidence exists suggesting Einstein made this statement, though it (as O’Toole wrote on his website) has been attributed to him in at least one self-help book. In fact, the quote can be traced to a well-established allegory involving animals doing impossible things, used to illustrate the fallacy of judging someone by a skill or ability that person (or animal) does not possess.

Ed è stato dimostrato che allegorie simili sugli animali si facevano ben prima della nascita del grande fisico.

Non credo di dover aggiungere altro. E voi per cortesia evitate i commenti che arrivano tutte le volte dai tanti che ci sono cascati, dove dite “Se non ci sono prove come fai a dire che non l’abbia mai detto?”, ci fate brutta figura: sta a chi la riporta per buona dimostrare che Einstein l’abbia davvero detta o scritta.

