Le citazioni improbabili – Quando l’ingiustizia diventa legge

La segnalazione di oggi arriva grazie a quel ristretto gruppo di lettori che si trovano a dibattere ogni giorno sul nostro canale Telegram. Lettori che ogni tanto pescano perle che altrimenti ci sfuggirebbero.

La perla di oggi riguarda il blog dell’avvocato Alessandro Fusillo, che in testa nella sua home page riporta una citazione di Thomas Jefferson:

Anzi a essere precisi le citazioni sono due, una che Fusillo sostiene essere di Thomas Jefferson, presidente americano:

Quando la legge diventa ingiustizia, la resistenza diventa un dovere

E una dello stesso Fusillo:

Disobbedire, resistere, boicottare

Noi oggi ci occupiamo, brevemente, della prima citazione, quella attribuita a Jefferson. Sia chiaro, Fusillo non è il solo a condividerla, la si trova in rete da tempo, un po’ come quella di Abraham Lincoln che dice di non fidarsi di tutto quello che si trova in rete.

Vi ho detto che ce ne saremmo occupati brevemente perché la verifica, risalente al 2018, l’ha già fatta qualcun altro prima di noi. Su Check Your Fact spiegavano difatti che:

The Thomas Jefferson Foundation, which maintains his property at Monticello, could not find the saying anywhere in Jefferson’s writings. The expression “has been credited to such famous figures as Thomas Jefferson (1743-1826) and Nelson Mandela, but there’s no evidence that either person ever said it,” writes etymologist Barry Popik.

The first known attribution to Jefferson was in 2006, although the saying has been in circulation for decades. Popik believes the phrase was actually popularized by social activists in Australia. “The High Court of Australia’s decision to keep refugee children imprisoned in detention centres makes it crystal clear that injustice has become law in this country,” said a member of Australia’s Socialist Alliance in 1993. “And when injustice becomes law, resistance becomes duty.”

Che tradotto:

La Thomas Jefferson Foundation, che gestisce la sua proprietà a Monticello, non è riuscita a trovare questa frase negli scritti di Jefferson. L’espressione “è stata attribuita a personaggi famosi come Thomas Jefferson (1743-1826) e Nelson Mandela, ma non ci sono prove che una delle due persone l’abbia mai pronunciata”, scrive l’etimologo Barry Popik. La prima attribuzione nota a Jefferson risale al 2006, sebbene il detto sia in circolazione da decenni. Popik ritiene che la frase sia stata in realtà resa popolare da attivisti in Australia. “La decisione dell’Alta Corte australiana di tenere i bambini rifugiati imprigionati nei centri di detenzione rende assolutamente chiaro che l’ingiustizia è diventata legge in questo paese”, ha affermato un membro della Socialist Alliance australiana nel 1993. “E quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere”.

Ma la cosa che a noi ha fatto più sorridere è che la frase è stata ribaltata da Fusillo: nella versione originale infatti non è la legge a diventare ingiustizia, bensì l’ingiustizia a diventare legge. E non è finita qui, perché la versione usata da Fusillo, se la cercate, la trovate riportata col testo corretto quasi ovunque, ma attribuita a Bertold Brecht.

Eh sì, perché in realtà la frase circola in italiano e in tedesco attribuita a Bertold Brecht, ma anche questa attribuzione è sbagliata. I fact-checker americani non ci avranno nemmeno provato a cercare qualcosa al di fuori dell’inglese, ma noi l’abbiamo fatto trovando colleghi che se ne erano occupati ben prima di noi. La frase in tedesco recita:

Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.

Cercandola con il testo:

Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht

scopriamo che era stata attribuita pure a Goethe, ma anche questa attribuzione è stata smentita. I tedeschi nel loro fact-checking sono andati davvero indietro, scoprendo che, in tedesco, la frase che assomiglia di più a quella che stiamo esaminando, e che risale a poco dopo la morte di Goethe, viene da un’enciclica di Papa Leone XIII, in italiano:

…se le leggi umane dovessero stabilire qualcosa di contrario all’eterna legge di Dio, sarebbe giusto non obbedire.

Ma pare che la frase, così com’è arrivata a noi, provenga da oppositori all’energia nucleare che l’avrebbero diffusa intorno al 1974.

Quello che è certo è che non l’ha detta nessuno dei personaggi famosi a cui è stata attribuita. Chissà quanti, dopo il nostro articolo, rimuoveranno dalle loro bacheche l’impropria attribuzione e si scuseranno per aver condiviso una bufala.

