Lo studio bomba sui vaccini…

Un lettore ci ha segnalato un articolo apparso su Slay News, dal titolo:

Bombshell Study Warns of ‘Self-Assembling Entities’ in Bodies of Covid-Vaccinated

Articolo che nelle prime righe ci racconta (tradotto per comodità dall’inglese) che:

I principali ricercatori in Corea del Sud e Giappone hanno lanciato un allarme rosso dopo che il loro nuovo studio esplosivo ha scoperto “entità autoassemblanti” “simili a vermi” che formano nanostrutture “sintetiche” nei corpi delle persone che hanno ricevuto “vaccini” mRNA Covid. La sconvolgente scoperta di queste “costruzioni artificiali” è stata rivelata nel documento di uno studio a lungo termine recentemente pubblicato. Lo studio è stato condotto dall’ostetrico sudcoreano Dott. Young Mi Lee e dal professor Daniel Broudy dell’Università Cristiana di Okinawa in Giappone. Dopo il loro studio a lungo termine su individui vaccinati con mRNA contro il Covid, Lee e Broudy hanno suggerito che le loro principali scoperte erano l’osservazione diretta sia di “entità autoassemblanti… di molte forme diverse” sia della “tossicità cellulare” innescata dalle iniezioni di Covid.

Lo studio a cui si fa riferimento è pubblicato su una “rivista scientifica” già presa in esame dal buon Enrico Bucci ad agosto 2022, International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (IJVTPR), peccato appunto che la rivista, nata nel 2020, ad oggi non sia considerata testata scientifica, e non venga indicizzata da PubMed.

L’articolo di Bucci sul Foglio titola:

Una rivista (anti)scientifica alimenta l’armamentario dei No vax

Non potremmo essere più d’accordo, durante la pandemia sono stati tanti i siti che hanno cercato di darsi un’aria di serietà per aiutare a spacciare disinformazione medica a più non posso, e il Journal in questione fa parte del gruppo.

Nel board della testata troviamo soggetti come Antonietta Gatti, Stefano Montanari, Stefanie (Stephanie) Seneff, non esattamente il fior fiore della ricerca scientifica mondiale, specie in campo vaccini. Lo studio non ha pertanto passato una peer review autorevole come ci si dovrebbe aspettare da una pubblicazione scientifica, e non porta reali prove di quanto sostenuto.

Non ci sono studi peer-reviewed pubblicati in riviste scientifiche che si possano definire tali che supportino l’esistenza di “entità autoassemblanti” nei vaccini COVID-19. I vaccini contro COVID-19 sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza e qualità da parte di agenzie sanitarie in tutto il mondo. Come già ripetuto più volte, se fossero emerse stranezze come quelle raccontate dal supposto studio lo sapremmo da tempo. Ogni elemento presente nei vaccini è ben documentato e studiato, chi continua a sostenere diversamente lo fa per proprio tornaconto personale – che lo faccia per visibilità volta a guadagni, o per semplice egocentrismo, poco conta.

Per concludere, Slay News rientra tra i siti da black list, nato nel 2021 da subito ha cavalcato ogni disinformazione possibile scopiazzando a mani basse da altri siti similari.

