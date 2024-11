Migliorare la vista senza occhiali?

Nell’ultimo anno, più volte, ci sono stati segnalati video apparsi sui social come contenuti sponsorizzati, video che raccontano di come sia possibile migliorare i difetti della vista grazie a tecniche naturali, e senza l’uso di occhiali.

Video che anche io ho incontrato nel mio girovagare per la rete; vorrei scaricarne uno per farvi capire di cosa stiamo parlando, ma si tratta di contenuti sponsorizzati realizzati appositamente, e il rischio – duplice – sarebbe sia quello di fare pubblicità alla ragazza che vi compare, sia quello di farsi denunciare per utilizzo illecito di quei contenuti. Per cui dovrete accontentarvi dei link e delle nostre parole.

Ammetto che fino alla fine dell’estate non avevo mai incrociato questo genere di contenuti, pertanto avevo trattato le segnalazioni senza darci troppo peso, preoccupato che se ne avessimo parlato su BUTAC avremmo rischiato di dare più visibilità del dovuto all’ennesima sciocchezza generata dalla rete.

I video circolano tutti con claim come questo:

Vorresti vedere bene senza lenti e senza occhiali? Ho una buona notizia da darti.. Ho preparato un video gratuito dove potrai scoprire come migliorare la tua viSta senza Lenti, Occhiali e Chirurgia.

Chi racconta queste cose è una sorridente ragazza che ha registrato un sito a suo nome e cognome e ha brevettato il suo metodo col nome di L.U.C.E. (Libertà Unione Cambiamento Efficienza). Sul sito ci viene raccontato che esistono già centinaia di clienti che hanno migliorato la propria vista grazie ai suoi insegnamenti, che seguono “un approccio olistico e innovativo“.

Secondo il sito questi insegnamenti possono aiutare chi soffre di “miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia, glaucoma e mosche volanti”. Prove di quanto sostenuto eccetto le testimonianze sul sito? Nessuna.

E questo di per sé è grave, perché come ripetiamo da tempo le affermazioni in campo medico e scientifico vanno dimostrate usando appunto la scienza, specie quando quanto si afferma risulta incredibile. E difatti noi ce ne siamo accorti solo ora, ma la SOI (Società di Oftalmologia Italiana) se ne sarebbe accorta da un po’, al punto che ha fatto partire una denuncia nei confronti questa persona, denuncia di cui a luglio hanno parlato tante testate, senza che però fino ad oggi si sia arrivata a una conclusione dell’iter giudiziario.

SOI il 19 luglio ha rilasciato questo comunicato stampa:

‘La Società Oftalmologica Italiana combatte il diffondersi di pericolose fake news che mettono a rischio la vista dei cittadini italiani in particolar modo di bambini e anziani. I consigli dispensati dalla signora Sara Cosenza sui propri profili social e su YouTube sono privi di competenza clinica e di fondamento scientifico. Non ci sono evidenze capaci di suffragare la validità delle tecniche proposte, mentre come medici oculisti siamo certi che, rinunciare alle necessarie cure per la vista affidandosi a pericolose pratiche come il palming o indurre a limitare l’uso degli occhiali nei bambini con la scusa di rinforzarne la vista sia estremamente pericoloso’. SOI evidenzia che il numero delle Persone cieche è destinato a raddoppiare. Se per salvaguardare la vista le persone non si rivolgeranno ai medici oculisti ma si affideranno a chi non ha capacità e conoscenze adeguate la situazione peggiorerà in modo drammatico. I 7000 Medici Oculisti italiani salvano la vista a 2 milioni di persone ogni anno con l’esperienza e la professionalità conseguite in 10 anni di totale impegno e dedizione’.

Nel frattempo la “eye trainer” continua a fare post sponsorizzati online, e proporre i propri servizi a chi ne faccia richiesta. Il tutto anche grazie al disclaimer a fondo pagina:

ESONERO DI RESPONSABILITÀ MEDICA Le informazioni contenute in questo sito Web non intendono sostituire le cure mediche di un optometrista o oculista, nonché visite regolari per controllare la vista, e non sono da considerarsi una diagnosi o un consiglio medico. È stabilito che gli educatori visivi non sono medici o terapisti, ma formatori, mentori o coach. Inoltre, chiariamo che a nessuno viene fatta una diagnosi, ricetta o trattamento dal punto di vista medico per quanto riguarda la vista o altre condizioni di salute. Ricordiamo che è possibile controllare la propria vista in qualsiasi momento secondo la propria necessità. Questo sito Web e le informazioni ivi contenute hanno lo scopo di condividere le conoscenze e le informazioni tratte dalla ricerca e dall’esperienza di Sara Cosenza, Eye Trainer riconosciuta dal CONACREIS, e degli esperti che hanno contribuito. Ti invitiamo a prendere decisioni riguardanti la tua vista in base alle tue conoscenze e in collaborazione con un professionista qualificato della salute degli occhi.

Ammetto che quando ho letto che la signorina era una trainer riconosciuta da CONACREIS ho immaginato che, visto che si parla appunto di vista, quest’ultima fosse un’associazione di oculisti o qualcosa di attinente. Ma in realtà si tratta del “Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore Spirituale“. Ovvero un’associazione dedicata alle discipline olistiche, non specialisti della vista – non esperti di scienza, ma operatori di ricerca spirituale.

Noi di BUTAC non abbiamo nulla contro l’olistica, finché la stessa non rischia di sovrapporsi alla medicina.

Restiamo in attesa di notizie sull’iter giudiziario in corso.

