Stavolta la segnalazione me la sono fatta da solo. Ieri infatti, mentre ero al telefono, mi è arrivata una richiesta di amicizia su Facebook, la richiesta è arrivata da un profilo con cui non avevo amici in comune, ma non era il solito profilo con procaci signorine che tentano di attentare al mio portafoglio.

L’immagine era quella di una persona al lavoro, sui 40-50 anni, seria. Sono molte le richieste di contatto a cui non rispondo, in questo caso volevo capire chi fosse la persona in foto, quindi ho accettato la richiesta. Dopo pochissimi minuti dall’accettazione mi è arrivato questo messaggio privato dalla signora in questione:

Ciao cari clienti, questo è dalla Banca centrale europea. In occasione di questo nuovo anno 2023, offriamo prestiti da 5.000 a 20.000.000 di euro a chiunque abbia bisogno di un aiuto finanziario per acquistare un’auto, una casa, avviare un’impresa, finanziare un’impresa o realizzare un progetto nell’Unione Europea. Il tasso di interesse sul prestito è del 3%. Per favore fatemi sapere cosa vi interessa subito.

L’immagine profilo della signora che mi ha contattato è questa:

Ma come potete immaginare è una foto rubata dal web, la tizia che mi scrive si fa chiamare Larisa, mentre la signora nella foto è Sandy Balmette, francese, che nel 2018 era direttrice della Banque Populaire Occitane, sempre banche sono… Ma non è la stessa cosa.

Ovviamente quello di Larisa è un profilo finto, si tratta di un profilo che viene usato per trovare un altro tipo di gonzi rispetto a quelli che cascano nelle truffe a sfondo sessuale. Vecchi che, come me, sono magari più interessati alla finanza, e appunto siamo qui che parliamo di un prestito. Abbiamo chattato per un po’ io e “Larisa”, l’unica cosa che le interessava era capire che lavoro facessi, e avere il mio contatto su WhatsApp.

Le ho dato un contatto, ma per rispondermi ci hanno messo quasi 24 ore. Finalmente stamattina mi è arrivato il messaggio su whatsapp, questo:

Benvenuti nei nostri istituti finanziari UBS CREDIT FINANCIAL La tua richiesta di prestito è stata accettata con successo da Finance.

Ci scusiamo per il nostro ritardo. La tua agenzia di credito veloce è disponibile 24 ore su 24 fino al 15 agosto 2023

Non esitate a comunicarci la quantità e la durata desiderate.

Il numero di telefono che vedete arriva dalla Lituania, con contratto fatto con la compagnia Tele2 UAB. La mail di questo supposto direttore di Banca è ubscreditfinancial@gmail.com perché è noto che i direttori di banca usano gmail come posta elettronica principale. Alla mia richiesta di identificarsi mi è stato risposto che sono di fronte al “Team finanziario di Financial Credit UBS” senza un nome di riferimento. Ho chiesto 20mila euro di prestito da restituire in due anni spiegando che di mestiere, come è noto, faccio l’influencer 😉 . Credo di averli mandati nel pallone. Appena pubblicheremo l’articolo segnalerò anche alla direzione di UBS Italia e Europa questo numero di telefono e il profilo di Larisa. La Lituania fa parte dell’Unione Europea pertanto a livello giuridico si dovrebbe essere in grado di intervenire e identificare chi è dietro questa truffa. Non appena avremo aggiornamenti li riporteremo in calce a quest’articolo.

Larisa nel frattempo in compenso pur non avendo nessun contenuto sulla sua bacheca è attiva su Messenger da stamattina presto: segno, purtroppo, che sta chattando con altri possibili vittime. Ho segnalato il suo profilo a Meta, ma al momento è ancora tutto attivo, ed è probabile che resterà così a lungo. Sperando che nessuno caschi nella sua rete.

