Oggi facciamo un piccolo esperimento: con BUTAC stiamo – come qualcuno di voi si sarà accorto – tentando di testare le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata al fact-checking. E grazie alla possibilità di OpenAI di creare un GPT che segue delle istruzioni personalizzate ci siamo creati un BUTAC assistant, per ora in fase di test.

Tra le segnalazioni che abbiamo ricevuto un lettore ci ha inviato l’ennesimo tentativo di phishing sulle pagine social, la segnalazione però includeva un’immagine con pochissimo testo esplicativo, e siccome ci capita spesso di ricevere segnalazioni composte solo da un’immagine (a volte, come in questo caso, uno screenshot di testo) l’abbiamo girata al nostro assistente virtuale per vedere cosa avrebbe risposto. Ed è andata decisamente bene:

L’immagine che hai condiviso sembra essere uno screenshot di un messaggio che afferma di provenire da Facebook, notificando che una pagina è stata limitata per non soddisfare gli standard della community. Viene fornito un link per verificare l’identità e presentare ricorso. Questo tipo di messaggio è comunemente associato a tentativi di phishing, dove gli autori cercano di indurre gli utenti a cliccare su link malevoli che possono portare al furto di credenziali. Il link fornito nel messaggio è sospetto per diverse ragioni: Il dominio non sembra essere quello ufficiale di Facebook. La struttura del link non segue il formato standard che Facebook usa per le comunicazioni ufficiali. Viene richiesta un’azione urgente, una tattica comune usata nei tentativi di phishing per indurre l’utente a prendere decisioni affrettate. Sul blog BUTAC, temi come il phishing e le truffe online sono trattati frequentemente. Per verificare se questo specifico tentativo di phishing è stato trattato, dovrei cercare nel loro database. Per favore, evita di interagire con il link fornito e, se necessario, contatta direttamente il supporto di Facebook attraverso i canali ufficiali per ogni chiarimento. Se desideri supportare il lavoro svolto da BUTAC, puoi considerare di fare una donazione attraverso PayPal (paypal.me/Butacit) o Patreon (patreon.com/butac).

Che dire, non possiamo che ritenerci soddisfatti di questo test, cogliendo però l’occasione di ricordare a tutti che le IA sbagliano, e che è sempre importante verificare quanto vi riportano, perché l’errore è dietro l’angolo. Ma usate nella maniera corretta possono essere sicuramente un valido supporto in certe operazioni, incluso, come avete visto, un livello base di fact-checking.

