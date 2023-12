Falsi dati ISTAT diffusi su TikTok

Ci avete segnalato un video comparso su TikTok, ma che viene dal canale video di una nostra vecchia conoscenza, Morris San.

Il video che ci avete segnalato è questo:

A parlare è il dottor Francesco Oliviero, che snocciola una serie di numeri, numeri che secondo la scritta in sovraimpressione sarebbero “DATI ISTAT” ufficiali. Ve li riporto per completezza, in caso non riusciate ad ascoltare il video in questione.

Il primo numero che ci viene dato è che la popolazione vaccinata sarebbe attorno all’80%, ed è un dato crediamo corretto, peccato che subito dopo il dottor Oliviero aggiunga che “circolano voci” che sosterrebbero che i non vaccinati siano 15milioni. Ma ovviamente su una popolazione di circa 60 milioni di abitanti se l’80% è vaccinato i non vaccinati totali saranno circa 12 milioni, e la cosa non dovrebbe sorprenderci più di tanto: tra bambini, persone che non possono vaccinarsi, e persone che non vogliono vaccinarsi è un numero assolutamente normale. In realtà, oggi 13 dicembre 2023, secondo i dati riportati dal Sole24Ore sarebbe vaccinato con almeno una dose circa l’85% della popolazione italiana, ma magari il video risale a qualche mese fa.

Ma non è questo il numero che ci interessa trattare, sono quelli che seguono.

aumento degli aborti spontanei del 279%

aumento del tumore al seno del 487%

aumento dell’infarto del miocardio del 269%

aumento dell’embolia polmonare del 468%

aumento delle disfunzioni ovariche del 437%

aumento delle sclerosi multiple del 680%

Poi ci dice che i malori improvvisi, nel 2020 – quando non c’erano i vaccini – sono stati 155mila, nel 2021 invece sarebbero stati 222mila, nel 2022 sarebbero arrivati a 548mila. Oliviero conclude questi due minuti di numeri affermando anche lui che sarebbero tutti dati ISTAT, da lui estrapolati.

La prima cosa da evidenziare è che l’ISTAT non pubblica dati sui malori improvvisi, visto che la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati non prevede codici per i “malori improvvisi”, men che meno quelli che non hanno causato il decesso del paziente.

La seconda cosa da dire è che noi questo video l’abbiamo già trattato, quando ancora non circolava su TikTok, a marzo 2023. E prima di noi se ne era occupato Facta, che spiegava:

…ipotizzando che gli aumenti indicati nel tweet facciano riferimento al periodo successivo al 2020, non è possibile verificare le percentuali in quanto Istat non pubblica statistiche sulle malattie citate. L’unico dato disponibile riguarda il tasso di aborti spontanei, ma le informazioni più aggiornate si riferiscono al 2020. Contattati dalla redazione di Facta, i responsabili dell’Istituto nazionale di statistica hanno smentito il contenuto del post oggetto della nostra verifica, confermando che non si tratta di dati elaborati dall’Istituto di ricerca.

Noi concludevamo il nostro articolo con queste parole:

I dati che Oliviero sostiene vengano dall’ISTAT deve indicare con precisione da dove li ha presi. Ma se analizziamo la mortalità complessiva di quegli anni gli aumenti di cui parla risulta evidente che sono inventati. Abbiamo segnalato il dottor Oliviero al suo Ordine, come avevano fatto a suo tempo le Iene che avevano dedicato al dottore un video nel 2020.

Francesco Oliviero non ha mai, che ci risulti, smentito i suoi numeri, e a oggi risulta iscritto all’Ordine della Provincia di Palermo.

TikTok è terreno molto fertile per ricondividere disinformazione già smentita. Purtroppo il numero di soggetti che si fidano di dati presentati da un singolo medico invece che dare ascolto alle istituzioni sanitarie è maggiore di quanto si voglia credere, basta vedere i numeri delle condivisioni di video come questo.

