Flora Palerma e la fuffa quantistica

Nessuna segnalazione oggi, ma un post è apparso sulla mia bacheca e ha subito attratto la mia attenzione:

Cliccando sul link si arriva a un sito (daraddia .com) che titola:

Flora Palerma, una ex dipendente di McDonald’s di 22 anni, provenienti da Bologna , è stata licenziata ma è riuscita a guadagnare 28000€ in soli due mesi!

Flora avrebbe guadagnato quei soldi aderendo, no, non ridete, dicono proprio così, al:

Progetto Quantistico…

Che altro non è che il solito specchietto per le allodole che cela uno dei mille siti copia e incolla legati al mondo del trading online. La richiesta iniziale è sempre la solita, investire 250 euro, per guadagnare cifre stratosferiche, lo dicono i testimonial.

Fa sorridere perché per attirare con l’inganno la gente hanno pure clonato il logo di Amazon Prime:

Il sito è stato realizzato apposta per fare leva sulla suggestionabilità dei visitatori, con pop up che appaiono quando cambiamo finestra del browser e ci avvertono:

Come vi ho già raccontato in UK la polizia sta alle costole dei truffatori che stanno promuovendo lo stesso genere d’investimenti, mentre purtroppo in Italia, per ora, sono in pochi a parlare del problema e a evidenziare il fatto che se ci sono tanti post simili significa che il gioco vale la candela, ovvero di italiani che ci cascano ce ne sono in continuazione.

Lo so che secondo alcuni di voi chi cade in queste trappole merita di venire truffato, io continuo a pensare che sia sbagliato, e che chi merita qualcosa sono i truffatori, che meritano di finire in galera. E magari c’è qualcun altro che meriterebbe delle sanzioni, ovvero il media che permette quei post sponsorizzati e quei link truffaldini.

A maggio, con lo stesso modus operandi, Flora era di Thiene. Ma come segnalato pochi giorni fa dai colleghi di Bufale net si tratta solo e unicamente di truffatori con dietro algoritmi che duplicano le notizie e le mettono in circolazione di volta in volta con dettagli modificati (ad esempio geolocalizzando vicino a casa nostra) per attirare potenziali vittime in specifiche aree geografiche. Grazie a questo riescono a fare post sponsorizzati che vengono diffusi in gruppi locali, dove è più facile avere visibilità.

Non crediamo di poter aggiungere altro.

