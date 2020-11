Non finirò mai di sorprendermi di come sia facile fare post da centinaia di like inventando notizie. Come sia possibile che profili social praticamente anonimi riescano a sfondare il muro della viralità grazie a foto che nulla hanno a che fare con quanto raccontano.

È il caso di un post che ho visto ricondiviso su alcune bacheche, anche di amici di vecchia data.

Questo:

Il post l’ho visto condiviso sulla bacheca di una pagina che si chiama #UNITI A DIRE NO LOCK DOWN, condiviso li sopra da quello che sembra un mio concittadino visto la foto profilo con la chiesa di San Petronio sullo sfondo. Il post è abbastanza scarno d’informazioni, si vedono cinque fotografie di folle di manifestanti, e queste parole: “Milioni…forza Trump!!!!”. Il tizio che l’ha postato ci ha aggiunto un semplice: “Dobbiamo farlo anche NOI” e la solita bandiera italiana che più la vedo usata così più mi infastidisce. E dire che mia moglie mi ritiene campanilista e abbastanza patriottico…

Ma veniamo al nostro post, l’idea è che voglia contrastare i racconti apparsi su alcuni giornali, che vedevano i difensori di Trump a fargli da corteo post elezioni pochi e male organizzati, TgCom ad esempio riportava:

Il convoglio del tycoon stato accolto da centinaia di manifestanti con bandiere della campagna elettorale, cartelli e cori con slogan come “altri quattro anni”, “Usa, Usa”, “Vogliamo Trump”.

Ma come centinaia? Si vede chiaramente che erano decine di migliaia. No? No.

Vediamo le foto qui sopra in maniera più completa. La prima in alto a sinistra risale al 2016:

The Cavs should just crowdsurf through the city with the Larry O’Brien trophy pic.twitter.com/CM3j4jC3qO — Green New Deal Compost Enforcement Unit (@peterpattakos) June 22, 2016

E lo stesso quella in alto a destra, che viene invece da un video, sempre della stessa occasione.

La terza, quella in mezzo a destra è l’unica di questi giorni, mostra qualche migliaio di persone durante il corteo Pro Trump di sabato 14 novembre in Freedom Plaza.

La quarta, in basso a sinistra viene dal corteo #TooBigToIgnore, risale al 2018, e mostra i britannici che chiedevano di fermare la Brexit… inascoltati dal loro governo, anche in questo caso è uno screenshot da un video, perché i bufalari come sempre cercano di sfruttare il più possibile fonti non verificabili.

L’ultima in basso a destra viene ancora una volta dallo stesso corteo delle prime due, festeggiamenti per i Cavaliers a Cleveland nel 2016.

Lo capite, vero, che chi ha bisogno di realizzare falsi come questo per supportare il proprio messaggio è un bufalaro, una persona non degna di fiducia? E chi condivide robaccia così senza verificarla è a sua volta soggetto poco affidabile?

Non credo di poter aggiungere altro.

