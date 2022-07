The Exposé e The Daily Expose

Un nostro lettore ci ha segnalato due articoli che gli sono stati linkati a sostegno di alcune tesi antivacciniste. Aprendo gli articoli ho notato un logo che mi ricordava qualcosa.

Sapevo di aver già visto quel logo, ma prima di tutto volevo capire quando avesse aperto il sito, così sono andato su DomainTools a fare le mie verifiche. Il sito The Exposé è relativamente nuovo, infatti è stato aperto il 10 maggio 2022, registrato in forma completamente anonima tramite un servizio di hosting che ha sede in Danimarca. Ma quel nome mi ricordava qualcosa, sapevo di essermi già imbattuto in quel logo o qualcosa di simile. Ho quindi fatto una ricerca nel nostro archivio, dove è saltato fuori The Daily Expose, questo il suo logo:

SU BUTAC li avevamo trattati cinque volte negli ultimi tempi, sempre su tematiche relative all’antivaccinismo legato alla pandemia. Il sito aveva come indirizzo dailyexpose. co. uk, quel link oggi reindirizza a expose-news. com. Sono lo stesso identico sito di prima, solo che evidentemente erano stati sbugiardati talmente tante volte da aver bisogno di rifarsi il look e cambiare indirizzo visto in quante black list era probabilmente finito (nostra inclusa). Basta vedere la pagina dedicata alle donazioni per capire che ci tengono molto alla loro privacy: i sistemi per fare donazioni infatti si discostano dai soliti Patreon e Paypal, che non permettono sufficiente privacy a chi riceve il denaro. No, The Exposé – già The Daily Expose – vuole donazioni con carte regalo, oppure via carta di credito direttamente a loro, o usando sistemi come Crypto, tutte strade che permettono di mantenere un livello di anonimato superiore a un semplice PayPal o Patreon.

The Daily Expose era ormai identificato come testata di malinformation da tempo, e così i suoi creatori hanno ben visto di cambiare indirizzo e logo, restando identici nei contenuti. Ovviamente, visto che gli articoli di The Daily Expose sono ora nel database di The Exposé, significa, molto probabilmente, che dietro al sito si cela lo stesso admin che gestiva The Daily Expose. Admin che era stato identificato dai colleghi di Logically – un gruppo di lavoro che dal 2019 si occupa di contrastare l’Information Disorder in UK – in Jonny Allen-Walker, un meccanico britannico, antivaccinista, che prima di essere colto con le mani nel sacco sulle sue bacheche social diffondeva tra l’altro anche contenuti targati QAnon.

The Exposé, come il suo predecessore, non sono testate affidabili, perché il loro autore non ha alcuna preparazione scientifica. Siamo di fronte a un sito che dal 2020 diffonde disinformazione sistematica sulla pandemia, disinformazione che abbiamo già trattato in passato. Accorgersi del modo con cui fa disinformazione è abbasta semplice, basta considerare uno dei due articoli che ci sono stati segnalati, che riporta questo grafico:

Grafico che come titolo riporta:

Percentuale di morti per Covid-19 per stato di vaccinazione in Inghilterra.

In verde i non vaccinati, in rosa i vaccinati. Ovviamente i rosa sono molti di più rispetto ai verdi, perché le due popolazioni sono molto diverse, chiunque pubblichi un grafico del genere senza affiancarlo con i numeri attuali dei vaccinati e dei non vaccinati sta disinformando. Perché senza quei numeri è impossibile giudicare la tabella qui sopra, basta avere studiato un po’ statistica per rendersene conto. Il meccanico britannico evidentemente non l’ha fatto. Nel grafico che segue potete vedere il tasso di mortalità – si tratta di un grafico ufficiale che arriva dall’Ufficio per la statistica britannico, l’equivalente del nostro ISTAT – tra gennaio 2021 e ottobre 2021 in tutte le fasce d’età, con la linea verde acqua a rappresentare i non vaccinati:

Eccetto che nel periodo primavera-estate, quando grazie sia alla variante in circolazione sia al clima più mite ci si contagiava di meno, in tutti gli altri periodi è evidente come il tasso sia più alto tra i non vaccinati. Qualsiasi altra considerazione è superflua. The Exposé non è una testata attendibile, se la vedete usare come fonte diffidate da subito di quanto vi viene raccontato e andate a cercare fonti più degne della vostra fiducia.

Non crediamo di dover aggiungere altro.

