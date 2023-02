Il fratello di Sharon Stone e gli sciacalli

No, il pover'uomo non è morto a causa del vaccino: aveva una malattia cardiaca

Ci avete segnalato uno dei tantissimi articoli pubblicati da DcNews, il sito dove scrive, tra gli altri, uno degli ex leader del movimento dei Forconi.

La segnalazione in realtà rimandava al canale Telegram Capra News, che usava questo sistema clickbait per anticipare la notizia di cui stiamo per parlare.

Nell’immagine di preview dell’articolo vediamo Sharon Stone piangere e la scritta:

Strage innocenti – Stavolta è toccata a lei

Ma non è morta Sharon Stone, lo sapreste da testate ben più note. No, come scopriamo aprendo l’articolo a passare a miglior vita è stato il fratello di Stone, Patrick. Scrive DcNews:

La strage degli innocenti non guarda in faccia nessuno: oggi tocca a Sharon Stone. Lo ha annunciato lei stessa: morto il fratello di 57 anni: sempre per il solito motivo

Quel “solito motivo” sta a intendere una morte cardiaca improvvisa che secondo gli autori di DcNews, come ben sappiamo, è senza alcun dubbio direttamente correlata a una reazione avversa ai vaccini.

Nel loro articolo riportano tante delle cose che Sharon Stone ha detto durante una diretta in cui confermava la morte del fratello, ma delle tante cose una ben precisa l’hanno omessa, rendendo evidente la malafede. Sharon Stone nel suo video dice chiaramente che il fratello aveva una malattia del cuore e che è stata quella a causare l’arresto cardiaco che l’ha ucciso. Come riporta anche TMZ che ha pubblicato un articolo sulla vicenda:

The coroner’s office told TMZ that Patrick suffered a sudden cardiac death due to heart disease.

Omettere quelle semplici parole, “heart disease”, o la loro traduzione, è la dimostrazione pratica della malafede di chi gestisce canali come Capra News e DcNews.

Che ci siano ancora persone che non si rendono conto di essere pedine nelle mani di soggetti a cui non interessa affatto la salute di chi li segue, ma solo riuscire a guadagnarci sopra (in popolarità o, peggio, in denari), ci lascia ogni giorno più depressi.

maciolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.