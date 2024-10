Il siero e gli sportivi che cascano come mosche

Un lettore ci ha inviato una segnalazione su un video che circola su alcuni social network, questo:

Nel video si vedono diversi casi di sportivi che crollano a terra all’improvviso durante partite di calcio, basket, tennis; i casi sono numerosi. Il nostro lettore ci scrive:

“Buongiorno. Un novax di mia conoscenza ha condiviso questo video. Siete in grado di ricostruire a quali eventi e a quale periodo si riferiscono? Giusto per provare a smentire quanto affermato da certi individui.”

Onestamente, la prima cosa che ci siamo domandati è stata: ha senso cercare singolo caso per singolo caso?

Abbiamo deciso di percorrere un’altra strada, ovvero cercare casi di sportivi a cui fosse successa la stessa cosa, ma prima dell’avvento del vaccino anti-Covid. E subito le cose sono apparse per quel che erano, ovvero “normali”: capita da sempre che atleti, sottoposti a sforzi intensi, possano collassare sul campo.

La prima ricerca che ho fatto, da tifoso di basket, è stata “basketball player collapse during game” e il primo video che mi è saltato fuori è del 14 dicembre 2020, a collassare è Keyontae Johnson. La colpa non è il vaccino, che negli Stati Uniti ha cominciato a essere distribuito proprio in quei giorni. Ma ovviamente Keyonte non l’aveva ancora fatto.

Keyontae non è collassato nemmeno a causa del Covid e non è morto. Anzi, al momento gioca nel roster dei Charlotte Hornets in NBA, quindi direi stia bene.

Ma vediamo ancora: ho inserito nel motore di ricerca “player collapses during a match”, restringendo il periodo dal 2010 al 2019, e subito sono fioccati i risultati. Vi riportiamo qualche video, così, per documentare la cosa. Ad esempio, questo è Fabrice Muamba, collassato sul campo 12 anni fa.

Il povero Piermario Morosini, calciatore di Serie B, che morì sul campo durante una partita per un infarto. Bruno Boban, calciatore croato professionista di 25 anni, morì anche lui alla stessa maniera durante una partita nel 2018.

Rachel Daly, calciatrice professionista, collassò nel 2017.

Roy Williams, coach della squadra di basket North Carolina, collassò senza conseguenze nel 2016 durante una partita.



Potremmo andare avanti a lungo, ma non ha alcun senso. Sappiamo bene che non abbiamo fatto un vero fact-checking al video di partenza, come invece ci chiedeva il nostro lettore, ma la scelta di non farlo è intenzionale. Vorremmo che imparaste da soli a fare queste cose, a rispondere a tono a chi vi mostra cose che ritiene incredibili. È inutile perdere ore a cercare ogni singolo frame del video per capire a quale episodio facciano riferimento, perché, come vi abbiamo appena dimostrato, di sportivi che collassano in campo durante le partite se ne vedono da sempre, senza che si possa attribuire il malore ai vaccini anti-Covid.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .