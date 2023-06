SkyTg24, George Gao, il virus e la BBC

Il 30 maggio 2023 sul sito di SkyTg24 (e immaginiamo in qualche servizio passato in tv) è stato pubblicato un articolo dal titolo:

L’articolo riporta:

Ma andando a cercare lo stesso articolo sul sito della BBC scopriamo che le cose non stanno esattamente così. Il titolo riporta:

Che non significa che è stata provata la fuga dal laboratorio, ma solo che non va negata a priori, cosa ben diversa. Vi riportiamo alcune parti dell’articolo della BBC con relativa traduzione:

In an interview for the BBC Radio 4 podcast Fever: The Hunt for Covid’s Origin, Prof Gao says: “You can always suspect anything. That’s science. Don’t rule out anything.”…

…In a possible sign that the Chinese government may have taken the lab leak theory more seriously than its official statements suggest, Prof Gao also tells the BBC some kind of formal investigation into the Wuhan Institute of Virology (WIV) was carried out.

“I think their conclusion is that they are following all the protocols. They haven’t found [any] wrongdoing.”