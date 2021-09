Gli aborti spontanei e i vaccini

Ci avete segnalato un articolo apparso sulla Nuova Bussola Quotidiana, pubblicato il 21 settembre 2021. Titolo:

L’autore è Paolo Gulisano che ci racconta di come, a detta sua, a causa dei vaccini anti Covid siano in aumento gli aborti spontanei.

Mi sono letto tutto il suo articolo, fatto di tante parole ma di un solo dato, riportato in questi due paragrafi:

Prendiamo lo studio denominato “On preliminary findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons”, pubblicato sul New England Journal of Medicine il 17 giugno. Si tratta di uno studio osservazionale su donne gravide vaccinate con i due vaccini a mRNA negli Stati Uniti dalla fine di Dicembre del 2020 alla fine di febbraio del 2021. I ricercatori hanno riferito che tra le partecipanti allo studio (proprio così: uno studio sperimentale) dopo la vaccinazione si è avuto un aborto nel 12,6% dei casi, e gli autori hanno dichiarato che questa proporzione era corrispondente a quella attesa. Una affermazione decisamente inesatta.

Sorvolando sul fatto che Giulisano evidentemente non conosce il significato di “studio osservazionale” se crede che sia intercambiabile con “studio sperimentale” quando invece sono due metodi completamente diversi, è vero che lo studio riporta quel dato, sarebbe stato sciocco mentire sul quel numero:

Among 827 participants who had a completed pregnancy, the pregnancy resulted in a live birth in 712 (86.1%), in a spontaneous abortion in 104 (12.6%)

Il problema è l’altro numero, quel 4% di aborti spontanei negli USA, un numero che Gulisano cita senza darci alcuna fonte di riferimento.

Conosco purtroppo bene l’aborto spontaneo e sarebbe il caso parlarne nei termini giusti, anche perché – proprio per colpa di soggetti come Gulisano – chi lo subisce, leggendo articoli come il suo, si sente ancora peggio quando un evento del genere succede. Si sente peggio perché pensa davvero che sia un evento raro come Gulisano racconta.

Ma non è così.

Per capirci, vi riporto dal Manuale Sharp & Dhome, considerato uno dei testi di riferimento per chi esercita la professione medica (e non solo), prima edizione del 1933, sempre molto aggiornato, che nella sua versione in italiano attuale riporta:

Il 20%, altro che il 4% di Gulisano. Ma non limitiamoci, su Science Direct hanno parlato di aborti spontanei e ci raccontano:

Miscarriage is a very frequent pregnancy complication and should be managed following recommendations for diagnosis…

…Miscarriage or spontaneous abortion involves the loss of a pregnancy, usually within the first 3 months of conception. The estimated frequency of spontaneous abortion is between 12% and 24% of all clinically identified pregnancies.