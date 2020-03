Gli americani e la Corona

Premessa: non siamo stati pagati dai produttori della birra Corona per quest’articolo, ma a qualcuno venisse voglia di mandarcene una cassa non la rifiuteremmo (sì, lo so che la Corona è una birra leggera che molti non ritengono nemmeno birra, ma a me piace, ok?).

Durante l’emergenza coronavirus COVID-19 sono tante le notizie che abbiamo visto passare sui nostri giornali, alcune serie, altre meno, altre ancora decisamente divertenti. Fare pulizia di quelle false non è così immediato, proprio perché sono tante le notizie che tanno circolando e che ci segnalate, col dubbio che siano fasulle.

Oggi ne trattiamo una che ha come fonte una testata che potrei dire ritengo più affidabile della maggior parte di quelle che vedo segnalate costantemente a BUTAC. La CNN ha infatti pubblicato il 28 febbraio 2020 questo tweet:

38% of Americans wouldn’t buy Corona beer “under any circumstances” because of the coronavirus, according to a recent survey.

Just to be abundantly clear: There is no link between the virus and the beer. https://t.co/D8fL89Oe0E

— CNN (@CNN) February 28, 2020