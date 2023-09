Gli attivisti a Colmar e i pesci

Il Governo francese ha già fatto le dovute verifiche confermando che il colorante usato per la protesta non ha alcuna colpa della possibile morìa di pesci

Siamo stati taggati insieme al collega David Puente sotto a un post di qualche ora fa (nel momento in cui scrivo è il 19/09 e sono le ore 18:40). Il post a cui faccio riferimento è questo:

L’autore del post è un giornalista, corrispondente MediasetTgCom da Bruxelles, che rilancia una notizia senza aver nemmeno provato a fare qualche verifica aggiuntiva. La narrazione va nella direzione che interessa a lui e quindi tutto va bene.

Peccato che le cose non siano proprio come raccontato. O meglio: è vero che degli attivisti francesi hanno lanciato un prodotto colorante in un fiume di Colmar. Ma non è chiaro quanti pesci riguardi la “morìa di pesci” – al momento esiste una singola foto di un pesce morto che galleggia, e gli attivisti sostengono che quel pesce era già morto prima di lanciare il colorante. Ma più che altro, Le Figarò, in un articolo precedente al post di Panetta riportava:

Secondo Ultime notizie dall’Alsazia, in un nuovo articolo pubblicato lunedì sera, l’Ufficio francese della biodiversità ha effettuato delle misurazioni a Lauch: “I parametri fondamentali, ossigeno disciolto, pH, temperatura, sono nella norma. Al nostro livello, non vediamo alcun legame tra la fluoresceina versata e la mortalità dei pesci“, afferma Éric Krauser, capo del servizio dipartimentale dell’OFB dell’Alto Reno.

Quindi un organo ufficiale del governo francese ha smentito che il colorante sciolto sia la causa della morte di uno o più pesci nel fiume di Colmar.

Per chi volesse approfondire su cosa sia la fluorescina qui trovate materiale per voi.

Dite che il corrispondente Mediaset smentirà il proprio post, lo farà sparire o se ne infischierà? Al momento, pur avendo ricevuto già svariati commenti che spiegano la mancanza di correlazione ci pare che abbia scelto la strada del far finta di nulla.

Cancellare significherebbe nascondere la polvere sotto al tappeto, smentire sarebbe la strada corretta, spiegando l’errore.

maicolengel at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.