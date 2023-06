La Verità e la tecnocensura sanitaria

Ci avete segnalato un articolo firmato da una nostra vecchia conoscenza, Patrizia Floder Reitter, pubblicato ormai qualche settimana fa su La Verità, dal titolo:

L’Italia è un Paese di persone di una certa età, e lo dimostriamo proprio con titoli come questo, che dimostrano chiaramente che chi ha scritto l’articolo non ha idea di come funzioni internet e cosa faccia esattamente Google.

Bastava cercare proprio su Google dettagli di questo accordo sulla “tecnocensura” per capire che Patrizia Floder Reitter sta inquinando il pozzo, probabilmente per scarsa conoscenza del mezzo digitale.

To help WHO connect as many people as possible with authoritative information, Google.org awarded the organization more than $320 million in donated Google Search advertising via Ad Grants. This has been Google’s largest Ad Grants donation to a single organization.

WHO has shifted how it uses Google.org Ad Grants to public health topics beyond COVID-19, such as Mpox, mental health, flu, Ebola, and natural disasters. As a result, the organization served over 28 million public service announcements in six languages, resulting in over 2.7 million visits to their website.

Today we are announcing that for 2023, Google.org is providing another $50M in Ad Grants to support WHO in continuing their impactful work in public health.