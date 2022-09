Matteo Gracis e i non vaccinati in Italia

Ancora una volta dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al fondatore del quotidiano L’Indipendente, Matteo Gracis. Le segnalazioni che ci sono arrivate riguardano tutte lo stesso post (visto circolare su Facebook come su Telegram) che potete leggere qui e che vi riporto nella sua interezza:

È dal marzo 2020 che provo a dirlo in tutte le lingue e modi possibili: i dati sono falsati, i dati sono falsati, i dati sono falsati. Tutti i dati. Sia quelli italiani che dei paesi esteri. Decessi, positivi, numero tamponi, numero vaxxini, statistiche e percentuali. Qualsiasi dato e numero di questa storia è fallace. E non serviva essere uno scienziato per rendersene conto, era sufficiente compararli, analizzarli, confrontare fonti e notizie. Cosa che io ho fatto e mostrato in più occasioni. Il 28 settembre 2020 quando i mass media di tutto il mondo hanno annunciato all’unisono che era stato raggiunto 1 milione di vittime da Covid, ho pubblicato l’ennesimo video di 30 minuti smontando tutta la narrazione ufficiale (è ancora disponibile sul mio canale YouTube) e spiegando perché quella cifra non era attendibile. Dati e dichiarazioni ufficiali alla mano. Senza inventarmi niente. Dall’inizio di questa storia i numeri sono stati strumentalizzati, distorti e utilizzati al fine di spaventare, convincere, persuadere e soprattutto far accettare ai cittadini tutte le nefandezze che i governi hanno messo in atto. Nonché per sminuire, schernire e isolare quella “minoranza” che provava ad opporsi alla follia collettiva. E oggi qualcuno scopre che forse quella “minoranza” era (ed è!!!) molto più consistente di quanto hanno provato a farci credere.

Matteo al post unisce un’immagine a riprova di quanto sostiene, ovvero che i numeri sui vaccinati – ma anche su decessi, positivi, tamponi – che vengono narrati dal governo – dal nostro, ma anche da quelli degli altri Paesi del mondo – siano falsi. Tutti falsi. Tranne quelli che sono utili alla sua narrazione, ovviamente: quelli sono gli unici reali, senza alcun dubbio.

I titoli usati nell’immagine per raccontare la notizia vengono da AGI e Repubblica, ve li riporto in forma testuale per chi avesse problemi a leggerli:

3 febbraio 2022 – AGI: In Italia ci sono ancora 7,4 milioni di persone senza la prima dose di vaccino

8 settembre 2022 – La Repubblica: 15,2 milioni di italiani non hanno fatto nemmeno la prima iniezione

Il secondo titolo (in realtà era un sottotitolo) ora non è più recuperabile online visto che è stato, giustamente, corretto. AGI parlava, dando le cifre giuste, di 7,4 milioni di italiani non vaccinati nella popolazione dei vaccinabili a febbraio. Ovvero tutti gli italiani vaccinabili. La Repubblica invece ha inserito erroneamente il dato dei non vaccinati con la quarta dose, poi ha corretto quel numero. Ma nessuno ha intenzionalmente mentito sui numeri per manipolare l’opinione pubblica come vuol fare intendere Gracis. Sarebbe bastato che lui, giornalista indipendente, avesse fatto qualche approfondimento in più per rendersene conto.

I dati corretti

Sul sito della Fondazione GIMBE troviamo un grafico molto dettagliato sulla popolazione vaccinabile (ma ancora non vaccinata) al 14 settembre 2022:

Leggendo il testo scopriamo che nella popolazione vaccinabile ci sono 6,82 milioni di persone che al 14 settembre non avevano ancora ricevuto una dose di vaccino, dato che non si discosta molto da quello raccontato da AGI a febbraio. Sempre su Fondazione GIMBE troviamo il grafico sulla percentuale di quei bambini (5-11) non vaccinati e notiamo come in tutte le regioni, a oggi, siano meno della metà dei vaccinabili ad aver ricevuto il ciclo completo di vaccinazione:

Nessuna nefandezza, nessuna manipolazione dei numeri. I non vaccinati adulti sono e restano una minoranza di poco peso. Chi manipola i numeri non sono, in questo caso, le testate giornalistiche. Queste ultime, in ogni caso, hanno una buona dose di responsabilità per quanta disinformazione pubblicano, allo scopo di andare a caccia di click e abbonamenti digitali.

maicolengel at butac punto it

