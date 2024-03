Il grano in Kansas

Ci avete segnalato un video che sta diventando virale su alcune piattaforme social.

Il video è questo:

Si vede un terreno che sembra un deserto e, a un certo punto, si sente la voce di un italiano che dice:

“Questo è il grano che portano da noi”

Qualcuno risponde, pare dica:

“Dici?”

e qualcos’altro che non sono riuscito a cogliere.

“Assolutamente sì”

E verso la fine del video viene ripetuto:

“Questo è il grano che portano poi da noi”

E viene presa una manciata di quella che fino a quel momento sembrava sabbia dal terreno, e si scopre che sono chicchi di grano.

Il video viene condiviso con questo testo:

⚠️⚠️Direttamente dal Kansas, queste sono le condizioni di come viene conservato il grano, che successivamente verrà importato e consumato in Italia ⚠️⚠️ Meditate gente, meditate!!!!

Non viene mostrato o spiegato altro, solo questo. Vi starete chiedendo come mai ho scelto di usare quel sottotitolo dove parlo del Mago di Oz: beh, l’ho fatto perché nel famoso film, proprio nelle scene iniziali, si vede la giovane Dorothy volare a Oz per colpa di un tornado. Perché il Kansas, infatti, è famoso per due cose: le coltivazioni di grano e i tornado. Nel video stesso si vedono chiaramente i silos dove viene normalmente conservato il grano, esattamente come succede da noi. Ma se per caso un tornado colpisce quando il grano non è ancora stoccato all’interno dei silos lo stesso viene disperso, e se è tanto crea quest’effetto da panorama apocalittico quello che vediamo nel video.

Non viene normalmente lasciato alle intemperie, la scena che vediamo si è verificata solo in quanto – come si evince anche dai resti di un telone che si vedono per terra – probabilmente prima del video c’è stato un tornado, che ha fatto questo genere di danni. Esistono soluzioni di stoccaggio temporaneo del grano che prevedono appunto dei teloni a protezione dello stesso, qui potete vedere molte immagini di quanto intendiamo.

Inoltre, il grano, prima di essere commercializzato viene sempre controllato e verificato. Ma la domanda più importante è una: noi importiamo il grano dal Kansas? Se succede è in minuscola parte. Come riportato su OEC, Observatory of Economic Complexity, l’Italia importa grano principalmente da:

Francia

Canada

Ungheria

Austria

Grecia

Conclusioni e opinioni personali

Chi condivide questo genere di contenuti senza farsi due domande, pur avendo visto il video, è chiaramente privo di spirito critico, o peggio queste due domande non vuole farsele perché interessato solo al sensazionalismo.

Purtroppo avere un mondo sempre più piccolo e comunicazioni sempre più immediate, invece che migliorare il pianeta, è servito anche a dare spazio e voce a chi, col populismo di bassa lega, cerca riconoscimento e potere. Che siano politici o lobby nate per difendere precisi interessi poco cambia. Il peggio è quando a contribuire a questi comportamenti ormai diffusi è la gente comune, convinta di cose che nella realtà dei fatti non sono quello che vengono raccontate.

